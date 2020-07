Premier League | Kam do špičky by se hodil Souček? Do Guardiolova City, ale i k Pogbovi | iSport.cz

Hned zapadl do základní sestavy, stihl dát tři góly a přispěl k udržení týmu v Premier League. Tomáš Souček si ve West Hamu počíná skvěle, jeho hostování ze Slavie se mění v pořádně drahý přestup (540 milionů korun). V Anglii si ho pochopitelně všímají a už se mluví o tom, že by mohl brzy zamířit ještě o úroveň výš, na úplnou TOP adresu.

Měl by Tomáš Souček na to, aby hrál v některém z elitních pěti týmů anglické ligy? A do kterého celku by se svým herním stylem a schopnostmi nejvíc hodil?

Podívejte se ve VIDEU na názory redaktorů deníku Sport a iSport.cz Adama Nenadála, Jana Vacka, Matěje Karmazína a Pavla Hartmana. Moderuje Martin Vait.