Kouč Jablonce se zlobil na sudího: Před gólem Slavie jsme nemohli střídat

Bral bod na Slavii, což je super, ale stejně byl naštvaný. Jednak na svoje hráče, se kterými do zblbnutí driloval v týdnu nájezdy, a jako na potvoru v Edenu pálili jeden za druhým. Ale taky na čtvrtého rozhodčího. „My chtěli střídat, bohužel čtvrtý sudí nám to neumožnil,“ štvalo jabloneckého kouče Zdeňka Kluckého po remíze 1:1, kterou domácí vyválčili až v závěru.

Třetí střídání měl Jablonec nachystané daleko dřív, než se skutečně událo. Ještě před vyrovnávací brankou Murise Mešanoviče, která padla v devadesáté minutě.

„Chtěli jsme sundat Martina Pospíšila, měl toho plné zuby, chtěl jít dolů, a měl za něj jít David Breda. Ale trvalo to strašně dlouho, než jsme to mohli udělat. Hra byla přerušená několikrát, byly možnosti, ale rozhodčí nás tam nepustil,“ zlobil se Klucký na Radka Příhodu, který měl tuhle část zápasu na starost.

„Vysvětloval nám to tak, že to nemá připravené, a tak dál, a tak dál, a tak dál... Nevím, proč to neměl připravené,“ povídal Klucký. Jablonec svoje vedení neudržel, v poslední minutě srovnal Muris Mešanovič. Breda vystřídal Pospíšila nakonec až v 93. minutě.

Ale ruku na srdce, Jablonec si za ztrátu může i sám. Michal Trávník byl sám před Jiřím Pavlenkou, Vojtěch Kubista taky, hosté měli dost opravdu vyložených šancí, nakonec se ale radovali dílem vlastňáku Michaela Lüftnera.

„Já vám to řeknu na rovinu, my zrovna ty nájezdy v týdnu cvičili, akce jeden na jednoho, útočník proti brankáři. A na tréninku je kluci dávali. Nevím, proč to nedávali v zápase,“ rozmáchl Klucký rukama.

Jablonec vytěžil svoje pozorování, jeho špiclové se zajeli podívat na úterní pohárové utkání Slavia-Zlín, které domácí prohráli 0:1 a přišli o finále.

„Měli jsme soupeře nasledovaného, zvolili jsme i podobnou taktiku jako Zlín, napadali jsme Slavii vysoko, a ta pak měla s rozehrávkou problém. Proto jsem nebyl překvapený, že jsme si vytvořili tolik šancí, Zlín tu taky mohl dát tři góly. Navíc teď přichází rozhodující část sezony, jde o titul, nervozita u Slavie stoupá, hráči jsou pod tlakem, svazuje jim to nohy,“ všiml si Klucký.



Jenže toho se svým týmem využil akorát na bod.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90. Mešanović Hosté: 73. Lüftner (vl.) Sestavy Domácí: Pavlenka – Frydrych, Lüftner, Deli (56. Barák), Flo – Ngadeu – Sýkora (74. Mingazov), Hušbauer, Ščuk, Zmrhal (64. Mešanović) – Milan Škoda (C). Hosté: Hrubý – Janković, Pernica, Beneš, Zelený – Hübschman (C) – Diviš, V. Kubista, Pospíšil (90+3. Breda), Trávník – Mihálik (74. Považanec). Náhradníci Domácí: Mingazov, Tecl, Bořil, Bílek, Mešanović, Barák, Kovář Hosté: Valeš, Kysela, Breda, Považanec, Pleštil, Bulíř Karty Domácí: Ščuk, Hušbauer Hosté: Hrubý, V. Kubista Rozhodčí Zelinka – Paták, Antoníček Stadion Eden Aréna Návštěva 15 873 diváků

