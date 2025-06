Byť se fotbalová Sparta v budoucnu chystá přestěhovat do nového stadionu na Strahově, současný chrám do nadcházejících let nenechá zchátrat. Na Letné už se tak před startem příštího ročníku rozjela modernizace epet ARENY. Velkou změnou je například nový trávník, který využívají i kluby z bundesligy. Zmodernizuje se ovšem také osvětlení či ozvučení. Fanoušci se mohou těšit i na širší síť stánků s občerstvením. Celá investice by se měla pohybovat ve vyšších desítkách milionů korun.