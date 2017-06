"Ukrajinský Messi" pro Slavii? Mistr loví Konopljanku ze Schalke

Nejen hvězdy domácího trhu hodlá vyzobávat pražská Slavia. Ambicím prosadit se také na evropské scéně odpovídá i to, že se poohlíží po zajímavých jménech v cizině. Dvě mají ukrajinský původ a nejsou ledajaká.

Prvním je pětatřicetiletý kapitán Dněpru Dněpropetrovsk Ruslan Rotan, středopolař se skvělou kopací technikou, lídr mužstva, který vydrží s dechem celý zápas.

Druhým Jevgenij Konopljanka, sedmadvacetiletý křídelní útočník či ofenzivní záložník Schalke, výtečný technik, jemuž se přezdívalo „ukrajinský Messi“. A to by byl ještě vyšší level. Ti dva se dobře znají právě z působení v Dněpropetrovsku i ukrajinském národním týmu.

„Nemohu vyloučit, že Slavii posílí jeden nebo dva ukrajinští reprezentanti,“ řekl deníku Sport slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Pozornost vzbuzuje zvlášť Konopljanka, protože na českou ligu by to bylo luxusní zboží. Před dvěma lety přestoupil z Dněpropetrovsku do FC Sevilla a v roce 2016 s ní triumfoval v Evropské lize. Poté odešel na hostování do Schalke, které to stálo v přepočtu 20 milionů korun. V předstihu pak vyhlásilo, že na něho uplatní přestupní opci, jež činila v přepočtu 329 milionů korun – s cílem vydělat na jeho dalším transferu.

Jenže přišly komplikace, jež aktuálně nahrávají odchodu. Ať už na přestup nebo na hostování. Konopljanka se neprobojoval do základní sestavy, v závěru soutěže neseděl ani na lavičce. V sedmnácti bundesligových zápasech dal jeden gól. A čerstvě si klub z Porúří pohněval ostrou kritikou trenéra Markuse Weinzierla. „Je to zbabělec. Schalke s ním sestoupí,“ řekl. Kouč mu prý sdělil, že s ním dlouhodobě nepočítá, prý hlavně kvůli neochotě v plnění defenzivních povinností.

S tím, že změní působiště, se ještě víc počítalo u Rotana, jenž by mohl být k mání za cca 11 milionů korun. Hovořilo se o Zorji Luhansk, na seznamu posil Slavie původně nefiguroval, v posledních dnech se však z něho stalo horké zboží. V Praze už ho vidí ukrajinské weby, podle nichž je nachystána smlouva na rok a půl.

JEVGENIJ KONOPLJANKA Narozen: 29. září 1989 (27 let) Národnost: ukrajinská Pozice: útočník Výška/váha: 176 cm/69 kg Kariéra: Dněpropetrovsk (2007– 2015), FC Sevilla (2015–16), Schalke 04 (2017-?) Úspěchy: nejlepší fotbalista Ukrajiny 2010, 2012, 2013, účastník ME 2012 v Polsku a na Ukrajině a ME 2016 ve Francii, vítěz Evropské ligy 2015/16, finalista Evropské ligy 2014/15 Reprezentace Ukrajiny: 61 zápasů/13 gólů