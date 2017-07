Juliš do Teplic? Zajímavé jméno, usmál se Šmejkal. Sparta ho ale nepustí

Teplice hledají stopera, protože v zimě jim frnkne Aleksandar Šušnjar do Mladé Boleslavi. Stejně tak by chtěly vyztužit útok. V hledáčku se ocitlo několik jmen, to nejzajímavější - sparťan Lukáš Juliš - ale zůstává i ve formě hostování mimo realitu. Letenský klub ho zatím odmítá uvolnit.