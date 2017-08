Baník získal zlínského obránce Pazderu. Připraven bude už na Slavii

Ostravský Baník dotáhl do konce přestup Lukáše Pazdery ze Zlína. Třicetiletý obránce už je v Ostravě a kluby se dohodly na podmínkách transferu. V novém působišti někdejší zlínský kapitán podepsal smlouvu na 2,5 roku. „Ve Zlíně jsem na profesionální úrovni hrál dvanáct let a cítil jsem, že by nebylo od věci zkusit i něco jiného. Baník je klub s obrovskou tradicí, díky fanouškům je to v podstatě fenomén na české scéně," uvedl Pazdera po podpisu smlouvy.