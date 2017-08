Téměř hotovo! Karavajev opouští Spartu, míří do Lokomotivu Moskva

Portál iSport.cz o tom informoval už v minulých dnech, nyní je to téměř hotovou věcí. Obránce Vjačeslav Karavajev opouští pražskou Spartu a odchází do ruského Lokomotivu Moskva. Kluby jsou na transferu dohodnuté, zbývá doladit poslední papírové náležitosti. Letenští za Karavajeva vyinkasují 2,5 milionu eur (asi 65 milionů korun).

V minulé sezoně byl nejlepším hráčem Sparty. Vstřelil tři góly, přidal osm asistencí. I v momentech, kdy se Pražanům vůbec nedařilo, mohli se o výkonnost obránce Vjačeslava Karavajeva opřít. Konstantně kvalitní výkony vzbudily pozornost zahraničí, především v hráčově rodné zemi.

Kluby z Ruska se na Karavajeva začaly poptávat už v zimě. To se ohlásil Spartak Moskva, pro Spartu ale bylo nemyslitelné, že by se v polovině sezony svého klíčového muže zbavila.

V létě přispěchal s vážným zájmem Lokomotiv Moskva. Jednání probíhala delší dobu, podle informací portálu iSport.cz už je ale dohoda na světě. „Karavajev zamíří do Lokomotivu, kluby jsou na přestupu domluvené. Zbývá doladit některé papírové náležitosti,“ uvedl zdroj dobře obeznámený s děním v letenském klubu.

Sparta by za dvaadvacetiletého reprezentanta měla vyinkasovat 2,5 milionu eur, tedy zhruba 65 milionů korun. Transfer by měl být oficiálně dotažen během několika hodin, Lokomotiv má totiž čas do pátečního poledne, aby Karavajeva zapsal na soupisku pro Evropskou ligu.

V novém dresu se Karavajev v rámci základní skupiny prestižní soutěže potká i se Zlínem.

