Sláva je sra**a, říká Alves. Ronalda uznává, v Barceloně byli prý falešní

Dani Alves se opřel do svých bývalých zaměstnavatelů v Barceloně, naopak k Ronaldovi chová úctu • FOTO: Koláž iSport.cz Život fotbalové hvězdy není jen o penězích, slávě a titulech. Alespoň ne pro obránce Juventusu Daniho Alvese. Ten si sice všeho zmíněného užil dost, v rozhovoru pro španělský deník ABC ale bez skrupulí říká: "Sláva je sr***ka." Opřel se i do Barcelony, tedy týmu, ve kterém strávil osm let a vyhrál v jeho dresu přes 20 trofejí. Naopak Cristiana Ronalda, hvězdu konkurenčního Realu Madrid, prý i přes spory respektuje. O čem v upřímném rozhovoru Alves mluvil? Podívejte se v článku.

O Barceloně „Během mých posledních tří sezon jsem v jednom kuse slyšel ´Alves odchází,´ ale nikdo z vedení mi o tom nic neřekl do očí. Byli falešní a nevděční. Novou smlouvu mi nabídli jen ve chvíli, kdy jim FIFA zatrhla přestupy. Tak jsem převzal kontrolu a podepsal kontrakt s nulovou výstupní klauzulí, abych mohl odejít zadarmo. Ti, co teď vedou Barcelonu, vůbec nevědí, jak se chovat k fotbalistům.“

O trofejích Dani Alves vyhrál s Barcelonou přes dvacet trofejí • Foto twitter.com „Když hodně vyhráváte, je to fajn, ale jak říkají ve filmu Auta: Jsou to jen prázdné poháry. Vyhrávání trofejí z vás neudělá lepšího člověka, ani vám nepřinese štěstí, jen falešný život. Neužívám si chvilkové štěstí, radši pracuji den co den a jsem šťastný pořád. Proto jsem si neudělal 300 fotek s pohárem, když jsem vyhrál Ligu mistrů. Je to jen trofej.“

O slávě Hrát jen pro slávu? Kdepak, to není nic pro Daniho Alvese • Foto twitter.com „Sláva je sr***a! Když jsem byl mladší, trénoval jsem podepisování, protože jsem snil o slávě a o tom, že budu důležitý a budu rozdávat autogramy. Ale taková mentalita byla jen známkou dětské nevinnosti. Ve skutečnosti jsem nevěděl, co jsem si myslel. Teď, když jsem slavný, jsem si vědom, že veřejnost se na známé lidi nedívá dobře. Fotbal vám přinese jen žárlivost, pokrytectví a falešné přátele.“

O Ronaldovi Cristiano Ronaldo se proti Osasuně jednou trefil a Real vyhrál 3:1 • Foto Reuters „Jen kdyby lidé věděli, jak moc si Cristiana Ronalda vážím. Když jsem mluvil o jeho sobeckosti, řekl jsem, že když jeho tým vyhraje, on je za hvězdu, ale po prohře po něm jdou. Myslel jsem to s respektem. Ale média to překroutila a napsala, že jsem o Ronaldovi mluvil špatně. A on tomu uvěřil, proto mě na předávání Zlatého míče 2015 nepozdravil.“

O rasismu „Nijak mě neovlivní, když mi někdo řekne, že jsem černý. Necítím se být odlišný od kohokoli jiného. Takové věci se vás dotknou jenom v případě, že jim to dovolíte. To v současné společnosti vidíte často, že se lidé cítí jako oběť. Kdyby k životu přistupovali víc s tím, že jim může být jedno, co si myslí ostatní, asi by byl jednodušší a víc by si ho užili.

O konci kariéry „Až skončím s fotbalem, pustím se do hudby. Miluji hudbu, je to moje vášeň. Jsem si jistý, že v minulém životě jsem byl zpěvák. I jeden z mých bratrů je zpěvák a má v Brazílii produkční společnost, která pomáhá začínajícím kapelám.“