V semifinále MOL Cupu mezi Baníkem a Olomoucí (2:3) to pořádně jiskřilo. Sudí Černý rozdal dohromady čtyři červené karty, emoce vzplály i krátce po pozápasovém hvizdu. Ostravský útočník Erik Prekop si u kabin počkal na olomouckého trenéra Tomáše Janotku. „Co jste to za trenéra, že hráčům nadáváte do zm*dů?“ křičel na něj slovenský útočník.

Co vám vadilo?

„To jsou emoce, které k tomu patří. Asi bych se k tomu nechtěl nějak specificky vyjadřovat, ale některé věci by si hráči, funkcionáři a trenéři neměli dovolit.“

Takže tam něco proběhlo během hry?

„Ne, během hry jsem s ním absolutně nepřišel do kontaktu.“

Utkání mělo celkově obrovské emoce. Jak byste to popsal?

„Potřebovali jsme dotahovat, bohužel se to ale dohrávalo v těch emocích, protože my jsme si potřebovali vytvořit tlak. Rozhodčí to kouskoval. I Olomouc to hrála celkem chytře, takže padali. Nepustili nás do nějakého tlaku, který jsme potřebovali. Fanoušci nás ale podporovali, vytvořili super atmosféru, hlavně v posledních minutách, kdy tady byl hukot.“

Nehodnotil se podle vás u Frydrychovy červené spíše důsledek?

„Od začátku jsem říkal, že to k tomu spělo. Můžu to říct takhle narovinu. Já jsem Fryďasův zákrok ještě neviděl, teď se na to dívali chlapci v kabině. Všichni se začali smát, jestli to je možné. Já jsem to neviděl, ale myslím si, že ho dokonce trefil spodní nohou ve skluzu. Za mě nepochopitelné, ale jestli si to obhájí, tak si to obhájí. Snad to u Rigise (Tomáše Riga) nebude nic vážného, je to lehce podvrtnuté a za pár dnů bude nazpět.“

Kvůli jeho zranění jste dohrávali v sedmi hráčích v poli. Pamatujete něco takového?

„Nepamatuju, ale doufám, že Rigis bude co nejdříve v pohodě a nebude to vážné. Všechny nás to mrzí.“

V poháru končíte v semifinále. Přišli jste o jeden sezonní cíl?

„O jeden sen, o jeden cíl. Jeden jsme splnili, měli jsme za cíl překonat historii, a to se nám povedlo. Pak jsme měli druhý cíl a sen vyhrát pohár, to ale bohužel končí. Chceme hrát evropské soutěže a bude to o to těžší. Ale říkám, viděli jsme to, že po větší část zápasů nás bylo o jednoho méně a stále jsme hrozili, vypracovávali jsme si šance. To jen svědčí o tom, jaká síla v týmu je.“

Co říkáte na to, jak vás fanoušci po zápase vytleskali?

„V kabině byl i majitel. Říkal nám, že se nemáme za co stydět. Byl na nás hrdý. I fanoušci jsou na nás hrdí. Těší nás to, je to taková malá útěcha. Viděli, že jsme tam nechali všechno. Ale po dlouhých letech si zasloužili nějaký pohár.“