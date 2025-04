Bublalo to v něm, jako v této (velmi úspěšné) sezoně ještě ne. Jako už dlouho ne, možná nikdy. Pavel Hapal těžce nesl výkon sudího Dalibora Černého a vyhodnocení situací videorozhodčího Tomáše Kocourka. „Nějak si to vyhodnotíme a uvidíme, co můžeme dělat,“ naznačil po semifinálové pohárové prohře s Olomoucí (2:3) kouč Baníku, že ostravský klub zvažuje protest.

Vaše hodnocení?

„Nemám co hodnotit, byla to spíš válka než fotbal. Ale pochválím své svěřence. Rvali se, bojovali, dřeli od první minuty do poslední. Bohužel fotbal byl veden takovým směrem, kterým by se asi vést neměl. Z toho jsem zklamaný. Gratuluji Olomouci k postupu – a to je asi tak všechno.“

Kdy se zápas zvrtl?

„Když se podíváte na zákrok Frýďase (Michala Frydrycha), byl nešťastný. Už jsem četl nadpis článku, že Frydrych zlomil nohu Klimentovi. Ale už tam nenapíšete, že to bylo nechtěné. To mě trošku mrzí, protože to byla nešťastná náhoda. Nadpis je nešťastný, nezlobte se na mě. A když se pak podíváte na souboj Uchenny s Dioufem nebo na Syllu, je to úplně stejný zákrok. Úplně stejný! Taky mu přilehl nohu, akorát nedošlo k zranění. Sylla měl dostat druhou žlutou kartu a měl jít ven. Proto ho taky trenér Janotka střídal, věděl, že to smrdí druhou žlutou kartou. A to podle mě není normální. Plus další věc, kterou tady před vámi řeknu.“

Co máte na mysli?

„Dneska jsem se dozvěděl, že když jde rozhodčí hodnotit svůj výkon, je dopředu připravován otázkami od štábu, aby věděl, na co bude odpovídat. Mně jako trenérovi to někdo dělá? Nechápu to, nerozumím. Proč je připravovaný na otázky? Proč mu říkají pět minut dopředu, na co se ho budou ptát? Co když mu řekne, že na tuhle otázku neodpoví? To přece není normální! Redaktor nám řekl, že jsou takhle instruovaní. Prý budou odpovídat jen na otázky, které budou znát dopředu. Tomu se směju. Ale dobrý, pojďme k fotbalu.“

Jaký byl?

„Trošku plakal. Byl to boj, každý se rval. Bylo to nešťastně řízené a vedené. Podívám se na to, nějak si to vyhodnotíme a uvidíme, co můžeme dělat.“

Přišli jste o sen, navíc po divokém průběhu. Je to o to krutější?

„Kdybyste byl v kabině a viděl, jak to tam vypadalo... Hráči byli zklamaní ne ze svého výkonu, ale z toho, že vypadli, a z toho, jak byl zápas vedený.“

Rozhovor pokračuje pod grafikou

Co udělal Michal Kohút, který šlápl na Matěje Mikulenku, vám přijde normální?

„Tuhle situaci jsem neviděl, zatím jsem se díval na zákroky proti nám. Neměl jsem víc času. Přišlápl mu ruku?“

Ano.

„Tak to asi normální není. Však dostal červenou kartu. Ale Frydrychův zákrok nebyl na červenou kartu, přitom ovlivnil zápas. Sylla měl být venku, takže to my jsme měli mít o jednoho hráče víc.“

Abdoulaye Sylla měl být v desáté minutě vyloučený po druhé žluté kartě, souhlasím.

„Tak vidíte. U Míši Kohúta jsem slyšel jen to, že šlápl protihráči na ruku. Nevím, jestli tam byl úmysl, nebo ne.“

Každopádně bude chybět.

„Chybí nám tři hráči. Dvě červené a zraněný Tomáš Rigo. Ten má nateklý kotník, určitě bude na nějakou dobu chybět. Tenhle zákrok jsem neviděl, nevím, jestli tam byla podrážka. Uvidíme, jak to do neděle poskládáme. Doteď jsme byli v pořádku, karty jsme nedostávali.“

Kohút asi dostane vyšší trest, to samé Frydrych, i když u něj možná bude hrát roli důsledek víc než zákrok.

„Jak se může hodnotit důsledek? Jak oni mohou v ten daný moment vědět důsledek? Zase pan Kocourek jako VAR... To už je poněkolikáté, nezlobte se na mě. Tam to udělí, tady ne. Znovu říkám, že mě mrzí Klimentovo zranění. Byla to nešťastná smůla, mrzí to i Frýďu. Určitě ho bude kontaktovat, nechal nohu blbě pod sebou. Ale byl tam VAR, a když se na to podívá, tak to přece musí vyhodnotit stejně všude, nebo jinde.“

Nemůže to být teď výhoda, že se budete soustředit už jen na ligu?

„Chtěli jsme za každou cenu do finále, hráči pro to udělali maximum. Škoda, že to nedopadlo lépe. A že fotbal nebyl hezčí a zajímavější.“

Bude těžké se vyvarovat emocí v příštím utkání s Olomoucí? Zase doma za deset dní.

„Emoce způsobil úplně jiný člověk, ne hráči. Tam byla spousta kontroverzních věcí. Uvidíme, co s tím uděláme. Ale jestli myslíte, že bude nějaká odveta, tak to určitě ne. Budeme se soustředit na ligu a jedeme dál.“