Rozhodčí Černý vysvětlil červené na Baníku: Kliment měl kotník do pravého úhlu

Zápas se rozsypal už po čtvrthodině. Nejlepší střelec Olomouce i celé Chance Ligy Jan Kliment má po střetu s Michalem Frydrychem pravděpodobně zlomenou nohu, obránce Baníku šel po intervenci VAR z placu. „Tak to je v pr...i. Je to nejen ztráta pro nás, ale pro celé Česko, pro reprezentaci,“ vydechl po zápase střelec vítězné penalty, olomoucký záložník Filip Zorvan, když slyšel o hrůzném zranění svého parťáka. Na rozhovor přišel do televize v Klimentově dresu.

Sudí Dalibor Černý vyloučil Frydrycha až po upozornění od VAR. „Na hřišti jsem neviděl, že se jednalo o surovou hru, myslel jsem, že Frydrych podrazil Klimenta bez nutnosti uděleného trestu. Po intervenci VAR jsem na videu zjistil, že Frydrych ho první nohou nezasáhl. Ale do souboje šel nebezpečně a druhou nohou přisedl kotník Klimentovi. Viděl jsem jasně, že jeho kotník je do pravého úhlu, tento zákrok ohrozil jeho zdraví a z toho důvodu byla udělena červená karta,“ vysvětlil po skončení dramatického semifinále MOL CUPu hlavní arbitr.

V zápase padlo pět gólů a celkem tři červené. Karel Spáčil trefil domácího Tomáše Riga, střelce branky na 2:2 a sudí Černý opět vylučoval. V úplném závěru poslal ze hřiště ještě domácího Michala Kohúta. Zraněný Rigo nemohl pokračovat, ale Baník už měl v tu dobu vystřídáno, takže závěr zápasu dohrával pouze v sedmi lidech v poli.

„Pro Spáčila to bylo také za surovou hru - došlo ke kopnutí soupeře kolíky někam do oblasti holeně. Stejný důvod - bylo ohroženo zdraví soupeře, proto červená karta. Kohút dostal červenou za hrubé nesportovní chování, v přerušené hře šlápl na ruku protihráče,“ doplnil Černý.

Oba celky končily zápas v silných emocích. „Když chceme, abychom se zlepšovali my hráči, tak aby se trošku zlepšili i rozhodčí. V zápase bylo takových otočených věcí, to chování... Pochválený asi nebudu, ale ve mně se to hodně pere,“ připustil po utkání Zorvan, nedávný host Ligy na pivu v rámci výjezdů pořadu Ligy naruby. „Frydrycha bych z toho nevinil, ale pak tam byly nějaké kompenzace, z pohledu ze hřiště to vedené správně nebylo.“