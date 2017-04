První kouč, manažer i léčitel Slavie. Dědka Maddena uctili fanoušci Celtiku

Návštěvu ze Skotska vedli zástupci fanouškovského sdružení Celtic Graves Society, která se stará o hroby velikánů svého klubu. V Praze ovšem práci neměli, protože o památku Johna „Dědka“ Maddena (1865 - 1948) se vzorně stará nejen Odbor přátel Slavie Praha.

John Madden dorazil do Prahy v roce 1905 a stal se legendou sešívaných, které později dovedl ke dvěma titulům v nově založené profesionální lize. K jeho příchodu se váže jedna legenda, související s rivalitou mezi Celtikem a Rangers. Slavia totiž toužila po pořádném trenérovi a zhlédla se logicky v těch britských, tehdy ovšem terčem obdivu byli právě Rangers.

Zástupci Celtiku Glasgow společně s Odborem přátel Slavie Praha uctili památku Johna Maddena, bývalého hráče Celtiku a trenéra Slavie, který je pohřben na Olšanských hřbitovech. Madden byl pro český fotbal osobností obrovského významu.

„Slavia vyslala delegaci, aby pátrala po vhodné osobě, ale setkala se s odmítáním. Dva hráči Celtiku ze stejného města jako Madden ušili na slávisty boudu. Navlékli Maddena do dresu úhlavního nepřítele a poslali tu fotku do Slavie s doporučením, že to je pro ně ideální trenér,“ popisuje pro iSport TV populární historku, která je však spíše legendou než pravdivým odrazem tehdejších událostí, fotbalový historik Petr Nosálek.

John Madden se každopádně přestěhoval do Prahy, kde se usadil, později oženil a nakonec i v roce 1948 zemřel. Slavii trénoval dlouhých 25 let a ve své době byl nevídaným vizionářem, který na dlouhá léta ovlivnil český fotbal.

„Češi do doby jeho příchodu neviděli jediného pořádného trenéra nebo dokonce manažera, který by měl takové pravomoci, že by mohl kupovat nové hráče,“ shrnul Maddenův hlavní přínos Nosálek. Kouč, který sám hrával za Celtic, také zavedl tréninkové jednotky v dnešním slova smyslu.

„Byly to systematické tréninky, kdy se hráči nehonili jen za míčem, ale třeba i cvičili gymnastické, atletické prvky, běhy s míčem, bez míče,“ vyzdvihl nový přístup legendárního „Dědka“ fotbalový odborník.

„On byl vlastně i vynikající léčitel. Sbíral bylinky, dělal si vlastní lektvary a aplikoval je na zraněné klouby a svaly. Kromě toho zavedl třeba i den volna po zápase a také seance, na kterých se hodnotily předchozí zápasy,“ přiblížil Maddenovy metody Nosálek.

A na Maddena nezapomínají ani ve Skotsku, fanoušci Celtiku přivezli knihy, šály i vlajky. „Celtic Graves Society vzniklo, protože fanoušci Celtiku zjistili, že je hrob našeho slavného manažera Willieho Maleyho ve špatném stavu, chyběl náhrobní kámen, skoro to vypadalo, že je jeho hrob zapomenut,“ popisoval pro iSport TV účel sdružení jeho člen Brandon Sweeney.

„Ale na takového člověka by se nikdy nemělo zapomenout. Několik z nás se sešlo v hospodě v Glasgow, kam chodíme, tam jsme se rozhodli, že založíme skupinu, abychom s tím něco udělali,“ dodal. U hrobu Johna Maddena naštěstí žádnou práci neměli.