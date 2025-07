ZNÁMKY Plzně: Jemelka se Spáčilem zapálili levou stranu. Proč ten zákrok Zeljkoviče?

Bylo to drama, ale Plzeň ho zvládla! Na hřišti Servette Ženeva vyhrála 3:1, postoupila do 3. předkola Ligy mistrů a má zase jistý pohárový podzim. Skvělý zápas odehrál Václav Jemelka, zbytečná červená karta Adriana Zeljkoviče nakonec Viktorii mrzet nemusela... Podívejte se v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší), jak výkony hráčů mužstva trenéra Miroslava Koubka ohodnotil deník Sport. Pro zobrazení všech známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.