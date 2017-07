Měsíc bez hokeje. KHL se během olympijských her přeruší na 33 dní

Základní část vyvrcholí ihned po olympijském turnaji, kdy bude mít na programu ještě čtyři hrací dny. "Usoudili jsme, že kdyby základní část končila již před olympiádou, narušilo by to soutěž, protože pro jedenáct týmů by skončila sezona již v lednu. Rozhodli jsme se prodloužit ji do 1. března, aby zůstala zajímavá až do konce. Zbývající dva zápasy umožní týmům dostat se do rytmu před play off," uvedl místopředseda ligy Georgij Kobyljanskij.

Nový ročník KHL odstartuje již 21. srpna a vítěz Gagarinova poháru bude znám nejpozději 26. dubna, týden před začátkem mistrovství světa v Dánsku.

V jubilejní desáté sezoně se poprvé objeví utkání pod širým nebem, a to hned dvakrát. Premiéru obstarají 2. prosince Jokerit Helsinky a mistrovský Petrohrad v parku Kaisaniemi, kde vyrostou tribuny pro 18 tisíc diváků. V lednu v zatím neurčeném termínu by se měly pod širým nebem utkat Dinamo Riga a Dinamo Minsk.