Loučka: Šest stoperů v závěru? Obavy byly znát... Teď sednu do auta a jedu do Ostravy

Sparta pod jeho dvouzápasovým vedením nakonec proklouzla do Konferenční ligy, ale i poslední duel s Olomoucí, který dotlačila v posledním kole skupiny o titul Chance Ligy k rezavé remíze 1:1, ukázal, jakou sezonu prožila. „Je to sladkokyselé,“ vykládal Luboš Loučka, jenž před devíti dny nahradil Larse Friise.

Jak vám bylo, když Sigma dala gól a za chvíli nastřelila břevno?

„Podobně jako v Ostravě za stavu 0:3. Nevyvíjelo se to vůbec dobře, naštěstí to bylo jen břevno. Se stavem 0:2 by bylo těžké něco udělat.“

I kapitán Filip Panák přiznal, že je Sparta křehká, dostane góly prakticky ze všeho. Čím to je?

„Věcí, které se staly, bylo tolik. Mužstvem to zamávalo. I proti Sigmě jsme chtěli dominovat, hrát dobře, ale obava i ztráta sebevědomí byla znát.“

Proto jste střídal tak, že jste na konci měli na hřišti prakticky šest stoperů?

„Museli jsme reagovat - a to na výsledek našeho zápasu, ale také utkání v Plzni. Měli jsme před sebou malý cíl, o jakém jsme před sezonou ani nechtěli přemýšlet, ale bylo důležité ho splnit. Proto jsme volili defenzivní variantu.“

Spadl vám kámen ze srdce?

„Nejde o mě, všichni víme, že to je sladkokyselý výsledek. Jsme čtvrtí, bod máme, ale tenhle klub má jiné ambice. Oslavy nebyly na místě.“

Povedly se vám změny, které jste po příchodu k áčku plánoval?

„Sám od sebe jsem čekal víc, jeden bod ze dvou zápasů není to, co jsem si představoval. Nedostal jsem tým do fáze, kdy by doručil fotbalovou kvalitu.“

Byl jste pod velkým tlakem?

„Určitě nebyl důvod, abych nemohl devět dnů spát. Snažil jsem se od toho oprostit, dělat práci, jak nejlépe umím. Nebyl jsem na tomhle stadionu poprvé, zažil jsem tu dost, věděl jsem, jaké to je, když je Sparta pod tlakem, zažil jsem i hezké chvíle.“

Byť šlo zatím o krátké angažmá. Dalo vám velkou zkušenost?

„Samozřejmě. Když jsem před pár lety začínal s trenéřinou, byl tohle můj sen. Trochu se mi ho povedlo naplnit, i když jsem byl ve špatný čas na správném místě. Beru to s veškerou pokorou. Ty dny byly největší motivací, abych se sem někdy vrátil.“

Nebudete pokračovat?

„Od začátku bylo jasně dané, že tým přebírám na dva zápasy. Teď sednu do auta, jedu do Ostravy za béčkem, v pondělí začnu dovolenou a budu chystat béčko na další sezonu.“