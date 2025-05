Hapal o Baníku: Rozprodej nebude, ale víte, jak to je... Freedrych? Trest je neadekvátní

Třetí místo, předkolo Evropské ligy, oproti minulému ročníku plus dvaadvacet bodů. Navzdory závěrečné porážce 0:3 na půdě mistrovské Slavie má Baník za sebou úchvatnou sezonu. Byť si v klubu řekli, že k hráčskému exodu nedojde, obavy panují. „Jestli někdo odejde, musí to být vážně zajímavá nabídka. Možná se to bude týkat jednoho dvou hráčů. Ale víte, jaký fotbal je. Někdy přijde něco náhle, nečekaně…,“ na rovinu líčil trenér Pavel Hapal.

Je na místě otázka, zda vám lekce na Slavii kazí dojem ze sezony?

„Ano, jsem rozpolcený – z dnešního výsledku a z vynikající sezony. Bije se to ve mně. Dnes jsme to absolutně nezvládli. Slavia zaslouženě vyhrála, a to nás ještě podržel Holec. Nevytvořili jsme si vůbec nic. Na druhou stranu, taková lekce je dobrá pro nás pro všechny. Soupeř nám nastavil zrcadlo. Já ale musím poděkovat hráčům, uhráli jsme 71 bodů, podávali jsme konstantní výkony.“

Po 20 minutách jste vyskočil z lavičky, pak jste na ní už víceméně zůstal. Věděl jste, že dnes nemáte šanci?

„To ne, u lajny jsem byl víckrát. Možná jen v té minutě jsem vyskočil energicky, pak už to bylo méně často. Kluci měli svoje úkoly, ale byli neskutečně nepřesní.“

Oproti minulé sezoně jste získali o dvaadvacet bodů víc. Co všechno bylo jinak?

„Byli jsme neskutečná parta. Celý klub sezonou žil, pracovali jsme s fanoušky. Zápasy jsme dokázali zvládat, i když se nám někdy herně nedařilo. Zase jsme odehráli spoustu skvělých utkání. Dobře jsme bránili, neinkasovali moc gólů, to byl klíč.“

Plno hráčů si v ročníku řeklo o přestup. Jste připraveni na odchody?

„Pravdou je, že spousta kluků měla skvělou sezonu. Doufám, že dnes byla v Edenu většina skautů. Tím pádem asi nikdo neodejde.“ (usměje se)

Chápu, přesto obavy z exodu máte?

„Samozřejmě máme obavy, ale v klubu jsme si řekli, že žádný rozprodej se konat nebude. Jestli někdo odejde, musí to být vážně zajímavá nabídka. Možná se to bude týkat jednoho dvou hráčů. Ale víte, jaký fotbal je. Někdy přijde něco náhle, nečekaně… Momentálně ale na stole nic konkrétního není, žádný hráč teď neodchází.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou.

Kde bude nutné posílit?

„Záměr takový bude, chceme mít kádr širší. Letošní rok jsme ho měli velice úzký, jen třiadvacet hráčů, dva gólmani. Skvělé bylo, že po celou sezonu jsme měli kluky zdravé, to byla naše výhoda. I co se týče příchodů, je vše v úrovni spekulací. Budeme chtít posílit nahoře, v obraně, vlastně ve všech řadách.“

Předkolo Ligy mistrů nevyšlo, zůstali jste na třetím místě. Jaké máte pocity?

„Úžasné. Když si vzpomenu zápas v Plzni, bod by nám zaručoval čtvrté místo, za což bychom byli rádi. Jenže my vyhráli, s kluky na lavičce jsme tomu nevěřili. Bylo to něco fantastického, zajistili jsme si třetí místo. Třešničkou na dortu byla výhra nad Spartou. Chtěli jsme to zopakovat v Edenu, ale dnes jsme na to neměli.“

Před utkáním vyšli hráči v tričkách Freedrych. Kde se nápad vzal?

„Přemýšleli jsme o tom delší dobu, vyšlo to na poslední utkání. Je to logické vyústění, trest pro Michala Frydrycha považujeme za neadekvátní. Nesouhlasíme s ním, proto jsme to vyjádřili tímto způsobem.“

Věříte, že Frydrych bude omilostněn?

„To není v mých rukou, zaslali jsme žádost o prominutí poloviny trestu. Uvidíme, zda disciplinární komise změní názor.“

Může být Baník v příští sezoně ještě lepší?

„Zkusíme to, zvýšíme konkurenci, kádr doplníme. Věřím, že když to dobře postavíme, a kluci pojedou stejně jako letos, můžeme být znovu úspěšní.“

Není jednoduché trénovat Baník. Vy jste byl čas od času terčem kritiky. Získal jste si touto sezonou skutečný respekt?

„Dělám si svoji práci, nejlépe co to jde. Výsledek sezony není jen mojí zásluhou, ale všech lidí v Baníku. To, že jsem pod kritikou, mi už ani nepřijde. Jsem otřelý. Nad věcmi, které mají hlavu a patu, se zamyslím. Ostatní pouštím jedním uchem ven.“

Během hráčské kariéry jste si zahrál Ligu mistrů. Věříte, že ji budoucnu zažijete jako trenér Baníku?

„Tento rok určitě ne. (směje se) Všechno má svůj čas, chce to jít postupnými kroky. Já se k tomu taky nějak dopracoval. Musí se vám to sejít, musíte pracovat, musí vyjít los... Teď máme před sebou předkolo Evropské ligy, uvidíme. Liga mistrů je daleko. Mohli jsme se dostat do kvalifikace, měli jsme sen být druzí a dostat v Lize mistrů Barcelonu. Vždyť o tom zpívá i pan Nohavica.“