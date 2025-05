Trpišovský po titulu emotivně chválil Bořila: Bodový rekord? Může zůstat navěky

Trenére, takhle na první dobrou: co byl pro vás nejemotivnější moment sezony?

„Bylo jich tolik, že je hrozně těžké něco vyndat. Pro mě je nejemotivnější tady teď sedět s Bóřou jako kapitánem. Všichni víme, jak to s ním bylo. Dnes tu sedí a s ním se na hřiště vrátila trofej. Hodně jsme řešili, že je vítězný typ. Chci mu poděkovat za to, jakým stylem se vrátil a jak pomohl týmu. Šel proti přírodě a porazil všechny. To je pro mě nejvíc. Určitě bych vyzdvihl i Lille, kde jsme si dokázali, že můžeme hrát ten totální fotbal, na který jsme zvyklí. Viděli jste, co je proti nám za kvalitu, a jak proti nám trpěli. Něco se nám přecvaklo v hlavě.

Jak důležité pro vás je, že jste překonali bodový rekord Sparty z minulého ročníku? Máte jich nakonec 90…

„Pro mě to byla velká motivace, stejně jako dotáhnout šňůru výher v domácích zápasech. Vnímali jsme to. Když se máte zapsat do historie, chcete tam být sám, a ne se s někým dělit. Ladislav Škorpil kdysi řekl, že má každou sezonu cíl udělat 90 bodů, ale hráči mu to už po druhém kole pokazí. (směje se) Po té sezoně, která byla, mi hodně záleželo na tom, abychom sezonu dokončili vítězstvím. Je hezké, že jsme hráli o takovou věc, kterou možná teď ani nedoceníme. Čím víc bodů získáme, tím hůř se to bude někomu překonávat. Je to jeden z momentů, který pro Slavii může zůstat navěky. Proto jsem nerad, když se přidávají zápasy, pak se mění historické tabulky.“ (usmívá se)

Průběh mistrovských oslav Slavie jsme sledovali ONLINE ZDE>>>

Před dvěma roky jste si postěžoval, že vám na titul nestačilo 85 bodů, nyní byste ho získali i v případě zisku 75 bodů. Jak těžké bude k něčemu podobnému opět namotivovat tým s ohledem na to, že konkurence může být tvrdší?

„Ty dva roky jsme byli fakt zklamaní, protože jsme bodů dělali hodně. Kluci potvrdí, že pro mě v této sezoně neexistovala tabulka. Měl jsem v hlavě jen počet vítězství - 26 nám jich minule nestačilo ani na to, abychom hráli do posledního kola o titul. Zajímalo mě, abychom jich měli 27 či 28, postupně jsem si je odškrtával. Ukazuje to, jak je liga silná. Dnes přijel Baník v silné sestavě, hrál o všechno a troufnu si říct, že to bylo od nás jednoznačné. Ale Baník zaslouží velkou poklonu, stejně tak Plzeň. Ale my jsme byli ohromně soustředění. Dlouho jsem to nezažil, každý den, každý moment byl podřízen tomu, abychom teď tady takhle seděli. Někteří museli potlačit ega. Všechny zajímalo jen to, aby to dopadlo takhle. Příští sezona? Čeká nás spoustu nástrah - reprezentace, Liga mistrů, kvalifikace na mistrovství světa. V létě bude osm kol a na to se chci teď připravovat. Týmy se budou zlepšovat, liga jde nahoru a my budeme muset hrát jako tuto sezonu. Od prvního dne na soustředění v Aigenu už musíme přemýšlet tak, jakoby uplynulá sezona nebyla.“

Z těch zmíněných nástrah se vám ale vyhnou předkola evropských pohárů, prvních osm kol se budete soustředit jen na ligu. Je to velká výhoda?

(usmívá se) „To si řekneme až po těch osmi kolech. Teď vám řeknu, že to výhoda je. Zažiju to poprvé v životě. To, co kluci zažili minulé léto po EURO, byla možná ta nejtěžší možná cesta. Musíme chytnout začátek. I teď to nebude lehké, na prvním kempu nás bude asi pět, teď jsme to počítali… Ale stále si myslím, že je škoda, že se v létě neodehraje více ligových zápasů. Na dobrých terénech. Čím méně jich bude v zimě, tím lépe. Je to jen námět k zamyšlení do budoucna, týmy, co budou hrát předkola, si to mohou třeba dohrát později.“