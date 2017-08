Česko - Rusko 2:1. Mladíci slaví finále! O titul si to rozdají s Kanadou

Senzace! Bojovný výkon podpořený skvělým Lukášem Dostálem v brance zajistil české hokejové reprezentaci do 18 let vítězství 2:1 nad Ruskem a postup do finále Memoriálu Ivana Hlinky. Sborná sice v utkání rychle vedla, ale Češi ještě v první třetině odpověděli gólem Jana Jeníka a ve druhé třetině přidal druhý a vítězný gól Jakub Lauko. Čeští mladíci se tak v zítřejším finále budou od 19 hodin obhajovat loňský titul proti Kanadě.