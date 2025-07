České kluby v Evropě v TV: kde sledovat předkola Sparty, Plzně a Baníku?

Nová sezona evropských pohárů se rozjíždí, české kluby vstupují do bojů o účast v hlavních fázích kontinentálních soutěží. Plzeň se pokusí o malý zázrak v nemistrovské části předkol Ligy mistrů, Baník se snaží prodrat do Evropské ligy a zrádná cesta čeká v předkolech Konferenční ligy Spartu. Jaké zápasy bude možné sledovat v TV?

Plzeň na Nova Sport 3

Plzeň čeká v nemistrovské části druhého předkola Ligy mistrů Servette Ženeva. Švýcarský tým potkala Viktoria i loni, kdy ho vyřadila v osmifinále Konferenční ligy. První zápas Viktoria odehraje 22. července doma a sledovat ho můžete na stanici Nova Sport 3.

Baník sledujte na Premier Sport

Baník na svého soupeře pro druhé předkolo Evropské ligy stále čeká, blíže je zatím dvojutkání s Legií Varšava, která v prvním duelu porazila Aktobe 1:0. To by byl extrémně fanouškovsky zajímavý duel! Vše se každopádně rozehraje 24. července v Ostravě, přímý přenos nabídne kanál Premier Sport 2.

Nova Sport nabídne i Spartu

Sparťané musí projít pro kvalifikaci do Konferenční ligy přes tři předkola. Cestu do Evropy začnou proti poraženému z duelu Legie Varšava - Aktobe, blíže jsou tedy výletu do Kazachstánu, kde by se představili 24. července. Domácí odvetu, která proběhne o týden později, pak fanoušci budou moci sledovat na stanici Nova Sport 5.