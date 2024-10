Tour de France 2025: Mont Ventoux i horská časovka, start pro sprintery

Klíčový okamžik 15. etapy Tour de France 2024: Tadej Pogačar ujíždí Jonasi Vingegaardovi ve stoupání do cíle • Marco BERTORELLO / AFP / AFP / Profimedia

Větrné etapy u kanálu La Manche, lahůdky v Pyrenejích i v Alpách, tradiční Tourmalet i návrat Mont Ventoux či „Pogačarova“ Col de la Loze. Devatenáct klasických etap a dvě časovky, z nichž jedna má být ryze horská, pouhých 11 km dlouhá. Nejen to nabídne tentokrát čistě francouzská Tour de France 2025, která se po roční pauze ve svém dojezdu vrátí opět do Paříže. Obhajovat na ní bude od 5. do 27. července letošní král Tadej Pogačar.