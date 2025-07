Dukla mění tvář: 12 nových hráčů. A další mohou přijít, říká Hašek. Udrží Millu?

Z celé ligy udělala nejvíc změn a ještě to nemusí být vše. Dukla po úspěšné baráži razantně obměnila kádr a do konce přestupového období se nebrání ani dalším posilám. Do týmu zatím zamířilo dvanáct nových hráčů, další tři pak proměnili jarní hostování v trvalý přestup. „Tvoříme nový, mladý tým. Všichni příchozí jsou ve věku 20 až 24 let. Jedna z našich priorit je zlepšovat hráče i s ohledem na možný prodej,“ vysvětluje sportovní ředitel Martin Hašek.

Nová éra Dukly se ponese v úplně jiném duchu. Vedle nejvyššího čísla v kolonce nových posil Dukla letní transferové okno ovládá i v počtu odchodů. Ven z klubu zamířilo už sedmnáct fotbalistů a také tady číslo ještě není konečné. „Nějaké odchody s kádru ještě pravděpodobně proběhnou,“ připustil Hašek na předsezonní tiskové konferenci.

Důvody jsou poměrně jasné. Starší kádr vedený Petrem Radou ligu zachránil v poslední možné chvíli, kdy v baráži uspěl proti Vyškovu až v penaltovém rozstřelu. Podle Haška tým potřeboval výraznou obměnu a nový impuls, což se nyní děje.

Dalším bonusem omlazení je finanční hledisko. „Situace na trhu je taková, že k mladým zahraničním hráčům se dá dostat lépe,“ objasnil vyšší počet cizinců v mužstvu.

Pokud se mladíci prosadí, výrazně se také zvyšuje šance na prodej za tučné sumy. „V potravním řetězci jsme nízko a potřebujeme prodávat hráče kvůli naplnění rozpočtu. Celé to tak do sebe zapadá a mladí na to slyšeli,“ pokračoval nově příchozí vedoucí sportovního úseku o dlouhodobé strategii klubu.

Prototypem hráče s velkým potenciálem je například útočník Kevin-Prince Milla, jenž přišel v zimě na hostování a na ligové scéně hodně zaujal. Dukla na něj neváhala uplatnit opci a kamerunský obr v klubu podepsal smlouvu na tři roky.

Sázet na něj nyní bude i trenér David Holoubek: „On sám jasně řekl, že má cíl vstřelit aspoň deset ligových gólů. Je to pro nás zásadní hráč a určitě je zajímavý pro všechny ligové týmy,“ chválil ho kouč.

„Je mu teprve 21 let a už má výbornou výkonnost, což dokázal i gólem v baráži. Kdyby se mu povedlo dát hodně branek už na podzim, tak to na jaře může mít složitější. Už teď na něj přišlo pár nabídek a pokud na výkony naváže, tak jich pravděpodobně bude chodit ještě víc a nemusí tady zůstat do konce sezony,“ doplnil k nejdražšímu členovi kádru podle serveru Transfermarkt sportovní ředitel Hašek.

Dravé mládí pak plánuje realizační tým přetavit i do herního projevu. Sázet bude z velké části na rychlost. „Přišli mladší a pohyblivější hráči, takže chceme být agresivnější a rychlejší,“ poodhalil plány Holoubek.

V případě, že sázka na mladý tým nezafunguje, je vedení připravené do konce přestupového období tým posílit. „Aktuálně ještě jednáme s jedním hráčem. Uvidíme, jak to dopadne, ale v případě neúspěchu nepůjdeme nutně po někom jiném,“ prozradil další plány na trhu Hašek.

Před uzávěrkou letního okna nevyloučil ani další možné nákupy. „Pokud po začátku ligy budeme cítit, že je třeba nějak zareagovat, tak ještě máme čas přivést ještě nějakého zkušenějšího hráče. Dvanáct posil tak ještě nemusí být konečné číslo,“ dodal s úsměvem.

Cílem zůstává záchrana v nejvyšší soutěži. Podaří se to Dukle?