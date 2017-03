Zklamaného Říčku vábí Třinec! Nic není hotové, tvrdí zlínský útočník

Nezáživné play out a pak pryč ze Zlína? Už to tak vypadá. Útočník Robert Říčka získal v nepovedené sezoně PSG kredit, který mu zajistil přísun lepších nabídek. Podle zdrojů iSport.cz by měl od příští sezony posílit Oceláře z Třince! „Nic není hotové,“ zůstal tajemný poté, co s týmem neproklouzl do předkola play off.

Potvrdíte informaci, že máte po sezoně zamířit do Třince?

„Nevím, co bude. Ještě mám před sebou zápasy v play off, chceme to důstojně dohrát. Fakt se teď k tomu nemůžu vyjadřovat. Končí mi smlouva a uvidí se. O tyhle věci se mi stará agent. Bude čas to řešit.“

Proč to neklaplo s předkolem?

„Poslední zápasy jsme už doháněli něco, co jsme ztratili v říjnu a v listopadu. Tehdy jsme měli obrovskou krizi. Myslím, že jsme trošku dojeli na úzký kádr. V té době jsme hráli snad měsíc na tři pětky. Tam jsme poztráceli hodně sil, které nám na konci chyběly. Určitě je to neúspěšná sezona, měli jsme větší ambice.“

Aspoň že nespadnete do baráže, co?

„Naštěstí jsme se zachránili a play out budeme dohrávat z povinnosti. Celou sezonu jsem se cítil skvěle, až posledních deset zápasů to nebylo ono. Hrál jsem letos fakt hodně, i v pauzách jsem jezdil hrát. Buď do Havířova, nebo za reprezentaci. Měl jsem nakonec jen jednu přestávku, a to teď v únoru. Myslím, že to na mě dolehlo. Na útočníka jsem měl obrovský ice-time. Pro mě osobně to byla průlomová sezona. Cítím na sobě, že jsem udělal progres. Aspoň z tohoto hlediska to můžu hodnotit trošku pozitivně.“

Věřil jste, že to ještě v posledním kole zvrátíte?

„Hodně se o tom mluvilo. Trošku jsem tušil, že to takto dopadne a Plzeň získá na Spartě ten potřebný bod. Určitě jsme si sezonu nepokazili dnes. Byly úplně jiné zápasy, kdy jsme rozdávali body zadarmo. Teď už jsme se pokoušeli o nějaký zázrak. Bohužel to nevyšlo.“

Pomohli noví trenéři Hamrlík se Svobodou?

„Nastartovali to. Předtím jsme hráli víc do obrany, pod nimi jsme se snažili o aktivní moderní hokej. Určitě to bylo ku prospěchu věci, tým dostal impulz. Hráli jsme fyzicky náročnější styl.“