Suchopárek po porážce s Anglií: Byla to jiná úroveň. Brankáři nic vyčítat nebudeme

PŘÍMO Z DUNAJSKÉ STREDY | Poté, co pozorně odsledoval předzápasovou rozcvičku fotbalistů Anglie, se rozhodl pro drobnou úpravu taktického plánu. Trenér Jan Suchopárek zkrátka dělal všechno možné, aby svůj tým co nejlépe nachystal na první duel s obhájcem titulu na EURO U21. Úspěch nebyl daleko, mladí Češi ale podlehli v Dunajské Stredě vysokému favoritovi 1:3.

Jaké poznatky jste si odnesl z rozcvičky Anglie?

„Pokaždé sleduju rozcvičku soupeře. Chci vidět výšku hráčů, rozestavení. Na základě toho jsem změnil na tabuli jednoho hráče.“

Co rozhodlo o tom, že nemáte ani bod?

„Proměňování šancí, byť ty naše nebyly stoprocentní. V některých fázích jsme nicméně mohli vyrovnat a dostat soupeře do jiné situace, než když jsme museli pořád dotahovat. Škoda inkasované branky těsně před poločasem. Kdybychom šli do vedení my, vypadal by zápas úplně jinak. Na začátku druhého poločasu jsme mohli vyrovnat a místo toho jsme dostali druhou branku. Klíčové momenty bohužel nehrály pro nás. Určitě jsme byli pasivnější než soupeř, nemůžeme být spokojení s přesností kombinace, rozehrávkou. Tam jsme měli velký deficit. Do dalších utkání to musíme zlepšit.“

Soupeř vedl nejnebezpečnější útoky po vaší pravé straně. Byl tam problém?

„Nevím, jestli rozhodly tyhle díry…Samozřejmě, soupeř měl na levé straně Livramenta, což bylo trošku překvapení. Tento hráč nastupuje pravidelně v Newcastlu, zkraje tohoto cyklu byl i v reprezentaci. Kvalita byla na té pozici jednoznačně na straně soupeře. Problém nám dělal i Hutchinson, který dokázal rychle navádět míče. Je to jiná úroveň, než na jakou jsme zvyklí. Některé situace jsme hasili na poslední chvíli. Zápas nás stál spoustu sil.“

Anketa Postoupí čeští fotbalisté na EURO do 21 let ze skupiny? ANO NE

Do základu jste postavil středního záložníka Vojtěcha Stránského, který měl dosud na svém kontě jen dva starty za výběr U21. Na lavičce naopak zůstal Adam Karabec, nejzkušenější hráč mužstva. Proč?

„Jsou to typologicky úplně jiní hráči. Řešili jsme otázku, jestli Karabec, nebo Daněk. Rozhodli jsme se pro Daňka a myslím, že jsme úplně špatně nezvolili. Stránský mě přesvědčil v zápase se Španělskem, kdy zahrál dobře.“

Nečekal jste větší pomoc od brankáře Lukáše Horníčka?

„Někdy potřebuje mít brankář i štěstí. První gól, to byla prostřelená trefa přes tři hráče. To je pro gólmana hrozně těžké. U druhé branky byl míč metr před ním protečovaný. Rozebereme si to, ale něco vyčítat brankáři určitě nebudeme. Třetí branka padla po rohu, s tím nemohl nic dělat. Všichni hráči podali na naše poměry a naši úroveň obstojný výkon. Ze standardek jsme měli tři čtyři gólovky, balon skákal po brankové čáře anebo to soupeř zblokoval.“

Nebyl Daniel Fila naštvaný, že jste ho krátce po vstřeleném gólu střídal?

„Myslím, že ne. S tímto problém nemáme. Každý zná svou roli v týmu, máme různé varianty. Hráčům docházely síly a čekají nás další utkání. Střídající hru oživili a vytvořili si v závěru nějaké příležitosti. Pokud je hráč naštvaný, že nehraje, je to v pořádku. Já jsem taky naštvaný, že už delší dobu nehraju.“ (úsměv)