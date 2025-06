Jak to žije v Dunajské Stredě: borovička, vítěz Fantasy a králové z Fanatismu

Uf, mám pravdu. Po třetí hodině odpolední už se to v Dunajské Stredě hemží bílými dresy, malé náměstíčko do varu dostává DJ. Tady to patří Čechům, teď už je to viditelné. Zvlášť podle cedulí, které zvou na pivo za tři eura. Plzeň, Gambrinus, Svijany... „Bál jsem se Šariše desítky, tohle je fajn,“ směje se chlapík u vlajky s nápisem Vidovice-Kunice. „Překvapilo mě akorát, že jsem v restauraci ke kuřecímu vývaru dostal misku s chilli papričkami. No jo, jsme skoro v Maďarsku...“

To už se kromě piva nosí i borovička, zpívá se song Cítim vôňu lesa, line se příjemný odér klobás, burgerů, langošů.... „Jen doufám, že kluci nepředvedou takovou holomajznu jako áčko,“ glosuje Radek z Doloplaz. S partičkou z Olomoucka přijel vlakem, a byť jim v hlavní metropoli Slovenska ujel navazující spoj, takže museli vzít taxík, je v dobré náladě.

To samé Josef ze Svratky. Ten má ale ještě jeden pádný důvod k radosti. „Vyhrál jsem jarní část vaší iSport Fantasy, takže jsem si odnesl televizi,“ vypráví sympaťák z Vysočiny. „A celkově jsem byl šestnáctý. Nejdůležitější je defenziva, obránci dělají nejvíc bodů. Diouf, Martinec, Tekijaški...“ radí všem hráčům populární soutěže před novou sezonou.

Atmosféra v meeting pointu je lepší a lepší. I díky dvěma SLO, lidem starajícím se o fanoušky. A především díky členům skupiny Fanatismus Česko. To oni jsou hybnou silou příznivců. Rozbalili to už loni na „velkém“ EURO v Německu a v aktivitě pokračují nadále. Přesně v sedm, čili dvě hodiny před začátkem, svolávají ostatní a vyrážejí na pětisetmetrový pochod ke stadionu.

Tisícovka hlav, pěkně organizovaně a synchronizovaně. Nikdo nesmí před vlajku. Tu a tam se zapálí dýmovnice, nějaká ta světlice. Pořadatelé s policisty v naprostém klídečku na vše zpovzdálí dohlížejí, nevidí jediný problém. Jakmile hráči vycházejí z tunelu, vítá je ohromný aplaus.

Takhle by to šlo, klobouk dolů! „Ty kokos, takovou podporu závidíme,“ shodují se slovenští novináři. Kdo ještě váhá, zda „lvíčata“ podpořit v Dunajské Stredě i v neděli, neměl by.