Střelec Svoboda se vrací do Komety: Jágra bych za Brno nevyměnil

Hledáte-li v extralize odolného hokejistu, ochotného bojovat za klub, který ho několikrát odložil, pak Tomáš Svoboda bude vaším mužem. Za poslední tři roky ho Kometa třikrát poslala na hostování nebo do první ligy, hrál za Vítkovice, Plzeň a Třebíč. Následně se důrazný útočník do Brna vrací, aby to s novou víceletou smlouvou zkusil v Kometě do třetice.

Nedá se říct, že by kariéra Tomáše Svobody v Brně byla neúspěšná. Od sezony 2011/12, kdy přišel ze Slavie, s Kometou dvakrát hrál finále, má dvě extraligová stříbra. Zároveň ale s klubem jeho velké milníky neprožil - Open Air pod širým nebem hrát nemohl, protože zrovna hostoval v Plzni, ale nesměl za ni proti Kometě nastoupit, takže se za Lužánkami jen díval z tribuny. Mistrovský titul rovněž nemá. „Při té velké slávě po titulu jsem už byl v Brně. Zalezlý doma a smutný,“ přiznává Svoboda upřímně.

Leckoho překvapí, že se vracíte do klubu, pro který jste pravidelně byl nepotřebný. Co vy na to?

„Kometa patří mezi top tři špičkové kluby v republice, to každý ví. To byl první důvod. Druhý je, že když jsme se o tom bavili doma, že by byla možnost se vrátit do Brna, tak jsme si už dřív říkali, že bychom tady chtěli zůstat. Začali jsme to řešit, zařídili jsme si zde bydlení a jako rodina tedy budeme v Brně na nějakou dobu ve vlastním.“

Jak se návrat rodil?

„Řešili jsme to s Liborem (Zábranským) už nějakou dobu. Řekněme od přelomu roku, od ledna. Když to bylo hotové, nebylo pak jednouché koukat se na to, jak kluci udělali ten pohár, a vědět, že mě to minulo. Na druhou stranu jsem rád, že se vracím do kvalitního klubu, kde to znám.“

V době zisku titulu jste byl ještě stále členem soupeřova týmu, Plzně. Fandil jste Kometě?

„Bylo to zvláštní. Nešlo o to, že bych to klukům nepřál. Ale i to vědomí, že dvakrát nám titul utekl, proti Pardubicím a se Zlínem... V kabině jsme se tehdy bavili, že kdy jindy by se měl titul v Brně udělat, když ne v tomto období, a bylo mi jasné, že titul se už po takové pauze a s takovou euforií opakovat nemusí... Byl to zvláštní pocit. Mrzelo mě, že u toho nemůžu být.“

Byl jste si jistý, že se oklikou zase dostanete zpět?

„Abych byl upřímný, už jsem tomu po tom, co se mi tady stalo, včetně hraní za Třebíč, moc nevěřil, že bych se - hlavně v brzké době - vrátil. Ale přesně na tohle platí pravidlo, že nikdy neříkej nikdy.“ (usměje se)

Čím vás Brno tak lákalo?

„Jsem ze severních Čech, ale životní styl a celkově se mi tady (v Brně) líbí od začátku. I když jsem v roce 2011 přišel z nepopulární Prahy. Po první zkušenosti mi to v Brně přirostlo k srdci.“

Pokud vaše minulé patálie otočíme v současnou víceletou smlouvu, můžete mít jako čerstvá posila naopak o chlup lepší výchozí pozici a nemusel byste být hned na hraně kádru?

„Samozřejmě doufám, že na hraně nebudu, aspoň zatím. Co vím, tak by to pro začátek nemělo tak platit, ale na druhou stranu je to ošemetné. V takhle kvalitním kádru se hráči může dařit, může ho to posunout výš a zajistit mu vnitřní i klubový klid, ale taky to může být naopak. Sestava Komety je nabitá, každý se bude chtít prosadit do prvních tří nebo čtyř lajn, ti s Černým Petrem se budou chtít zase probojovat zpět, a člověk musí celou sezonu předvádět hru, která se od něho očekává. To může být taky oříšek.“

Hrála velkou roli nabídnutá víceletá smlouva v Kometě?

„Byla to, nechci říct, moje podmínka, ale jedna z nějakých částí dohody. Roční smlouva pro mě moc neřešila, protože mi dítě jde do školy. Ale i ze strany Komety to nebylo míněné jen na rok, takže o tom nemusely být žádné velké debaty.“

Je v Kometě poznat na chodu v šatně, že se zde na jaře podařilo vybojovat titul?

„Kluci to rádi zmiňují, ať už ve srandě nebo normálně. Ale tady je natolik zkušený tým s hráči, kteří toho hodně odehráli, venku nebo u nás v extralize, že každý ví, jak to bývá v sezoně po titulu. I Libor to říkal, že se bude dávat pozor na to, aby nenastala kocovina. Každý tým, který k nám přijede, nebo my pojedeme k němu, si bude vědom, že Kometa má kvalitní kádr, že nebude chtít další sezonu začít sérií proher, a tím to bude těžší.“

Když jste hrával v Brně za Plzeň, končilo to buď bodovou sklizní, nebo vyloučením do konce. Jaké teď bude pro vás hrát proti Plzni?

(zasměje se) „Musím se hlavně udržet na ledě. Já jsem v Plzni prožil krásný rok a čtvrt, určitě jsem vděčný, že jsem tam dostal takovou příležitost, zvlášť po epizodě v Třebíči. Mám to v hlavě a vím o tom, ale budeme se muset soustředit každý na sebe. Hráči kolují a pro mě to bude soupeř jako každý jiný.“

Zmiňme, že jste hostováními přišel o Open Air a o titul. Čím si to nahradíte?

„Tím nejhezčím, což bude taky titul, ne?“

Taky se ale může stát, že za Plzeň naskočí Jaromír Jágr. Takže vy se odtud vrátíte do Komety a přijdete kvůli ní o další zážitek, tentokrát zahrát si s legendou...

„To je sice pravda, ale za život v Brně bych hraní s Jágrem nevyměnil.“

Je celkově vzato hraní po jeho boku pro zkušenějšího hráče lákadlo, nebo hrozba?

(směje se) „To je dost těžká otázka. Nevím! Může to být padesát na padesát. Může to být úžasná věc, protože každý, kdo hraje hokej, ví, jaký je Jágr pojem, na druhou stranu to bude obrovský závazek a asi ne úplně jednoduchá věc.“

Tipněte si: objeví se Jágr v Plzni, nebo v Třinci?

„Třinec bych považoval z finančního hlediska za hlavního kandidáta, ale tam už (u Jágra) asi nebudou finance zapotřebí. Nedovedu si představit, co by tam muselo být za nabídku, aby to převážilo. Vzhledem ke vzdálenosti od Prahy a od Kladna mi Třinec připadá jako nejmíň vhodná destinace. Což samozřejmě nahrává Plzni. Ale já si pořád myslím, že jinam než na Kladno on nepůjde, že kvůli penězům hrát nemusí a že raději vytáhne Kladno, než by se honil v Plzni. Pro něho je asi nereálné, aby hrál daleko ve Slezsku. Ale do toho nikdo nevidí.“

Faktem je, že si nezahrajete spolu, ale už za týden v exhibici proti sobě. Jágr by měl být jednou z osobností při rozlučce Martina Havláta ve středu v Brně proti Kometě.

„Jo, to je pravda. Je dobře, že to je jenom sranda mač.“

Chcete říct, že se Jágr nebude moc snažit?

„Snad ne.“