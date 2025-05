Rulík vyhlíží čtvrtfinále: Zkomplikovali jsme si to. Ale hráči to hodí za hlavu

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Přiznal, že by raději hrál s Rakouskem než se Švédskem. „Je to podstatný rozdíl. Ale takhle jsme si to zkomplikovali, musíme se k tomu postavit čelem a čeká nás jeden z favoritů turnaje,“ říká kouč Radim Rulík. Se svými spolupracovníky už nachystal taktický plán, který hráčům představí při dvou mítincích. Dobře si uvědomuje velkou sílu soupeře, který má 22 hráčů z NHL. „Pokusíme se co nejlíp připravit a sehrát s nimi co nejvyrovnanější partii,“ hlásí zlatý kouč z Prahy.

Stoupl si do mixzóny ve slavné hale ve Švédsku. Porážka s Amerikou zhatila plány, mužstvo mohlo mít přijatelnějšího soupeře. „Na soupeře už jsme připravení, ale taktiku prozrazovat nebudu,“ uvedl trenér po dobrovolném tréninku.

Přepokládám že rozbruslení před večerním utkáním už bude povinné a společné, že?

„Je to tak. Tím, že se hraje ve 20.20 hodin, byla jednoznačná volba dneska zregenerovat, v akci byli fyzioterapeuti. Hráči měli režim, aby si spočinuli, ve čtvrtek uděláme společné rozbruslení, další přípravu a půjdeme do zápasu.“

Co jste vypozorovali na Švédech?

„Takže vy chcete, abych tady prozradil něco, co si Švédové přeloží a připraví se na nás? (smích) Taktiku sdělovat nebudeme. Nejdřív to sdělíme hráčům, ale určitě to nebudeme říkat do médií. Pokud se nám taktiku naplňovat, to poznáte hned zítra. Myslím si, že každému, kdo sleduje hokej, musí být jasné, že mají 22 hráčů z NHL. Obránci, útočníci, takže obrovská kvalita. S tím nic neuděláme, pokusíme se co nejlíp připravit a sehrát s nimi co nejvyrovnanější partii.“

Může pomoct loňský rok, že jste je porazili v semifinále?

„To je spíš otázka pro hráče, ale kluci, kteří to absolvovali, si na to jistě vzpomenou a vědí, že šance jsou.“

Co říkáte na Davida Kämpfa? V jakém přiletěl rozpoložení?

„Viděl jsem se s ním tři minuty. Komunikovali jsme s ním, když jsme byli v zámoří. Netřeba ho zkoušet, je to špičkový centr, takže jsme rádi, že to takhle dopadlo a že nás pro čtvrtfinále doplní. Už víme, kde bude hrát.“

Ale neprozradíte to. Stejně jako to, kdo bude chytat?

„To už také víme.“

Může Švédy trochu znervóznět domácí kulisa?

„Vůbec nedokážu posoudit, s tím úplně zkušenost nemám. Hrají doma, podporu mít budou. Bude bouřlivá atmosféra. Pro každého hráče je takový zápas, nechci říct svátek, ale opravdu se takové utkání k mistrovství světa hrozně moc hodí.“

Jak zpětně hodnotíte porážku s Amerikou?

„Pokazili jsme si to. Mohli jsme hrát s Rakouskem, kdybychom vyhráli skupinu. A prostě při vší úctě k Rakousku je podstatný rozdíl hrát čtvrtfinále s ním, nebo se Švédskem. Oželeli bychom i stěhování a radši bychom hráli s Rakušany. Ale takhle jsme si to zkomplikovali, musíme se k tomu postavit čelem a čeká nás jeden z favoritů turnaje.“

Dokáže to tým hodit za hlavu?

„To určitě ano. Jsou to zkušení hráči, kteří mají něco odehráno. V tomhle bych problém neviděl. Určitě hodí za hlavu a bude to úplně jiný zápas.“

Cítíte s týmu velké odhodlání? Obhájit zlato, i když teď máte hned ve čtvrtfinále takovou překážku?

„To je věc, kterou uvidíme ve čtvrtek. Teď si můžeme říkat cokoliv, ale vždycky ukáže výkon na ledě.“

Žádná hvězda z NHL nemá rád otravnou fyzickou hru… Může to být cesta?

„Nevím, tohle je na velkém hřišti hrozně těžký. Všude je daleko. A když nechceme být vylučovaní, musíme mít tyhle věci pod kontrolou.“