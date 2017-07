Hejnové před MS roste forma: Spoléhám na to, že budu psychicky silná

Dal vám čas z Rabatu sílu?

„Jsem moc ráda. Ono už tomu nasvědčovaly tréninky, že bych měla nějakou desetinu stáhnout. Je to tak nějak podle plánu. I z pohledu, že jsem jela přímo ze soustředění, kde jsem měla občas i dvoufázový trénink. Odpočatá ještě nejsem, čas je slušný, začínám se cítit líp, což je pro mě hrozně důležité. Forma roste a bude ještě lepší.“

Co vám v téhle části naznačuje čas pod 54,50?

„Já jsem čekala, že můžu běžet přesně 54,20, 54,30. To jsme si s mojí trenérkou Danou Jandovou řekly, že jsem schopná zaběhnout. Jsem ráda, že se mi to podařilo naplnit. Běžela jsem bez chyby, rytmicky, ještě mi chybí konec, posledních padesát metrů. To doděláme v posledních týdnech a na mistrovství světa to bude dobré.“

Co vaše achilovka?

„Po těch letech je to přetížené, je tam chronický zánět, který se hrozně těžko vyhání z těla, když achilovky opakovaně zatěžuju. To bych musela mít úplně volno, aby to přestalo. Trénovala jsem pořád, v tréninku mě to omezovalo. Teď se to, kupodivu, dost zlepšilo, jsem za to hrozně ráda. I díky tomu jsem mohla pořádně trénovat a závod jsem absolvovala po nějaké době bez bolesti, musím zaklepat, že je to dobrý...“

Dá se konstatovat, že jste na tom líp než před rokem, kdy jste kvůli achilovce začala po pauze závodit až koncem července a přesto skončila na olympiádě v Riu čtvrtá?

„Rozhodně jsem si na to vzpomněla. Loni jsem na tom byla výrazně hůř a pak jsem dokázala běžet ještě poměrně rychle. I z tohohle pohledu věřím, že jsem schopná něco dobrého předvést. To se nedá s loňskem srovnat. Achilovka mě bolí, ale vloni mě bolela podstatně hůř a omezovala mě víc. V tomhle ohledu je to o dost lepší.“

Jak vidíte světovou konkurenci, hlavně tři Američanky, které v červnu při národním šampionátu v Sacramentu všechny běžely pod 53 sekund?

„Já to beru dost s rezervou, tam musely mít ideální podmínky. Co jsme se bavila s holkama, měly tam do zad poměrně silný vítr a teplo. Navíc ony se na kvalifikaci vždycky chystají a mají většinou nejlepší formu tam. Je otázka, jak zazávodí na mistrovství světa. Budou silné, o tom žádná. Věřím, že podají dobré výkony, ale myslím, že jejich kvalifikace byla extrémní.“

Vy navíc budete v Londýně jako dvojnásobná mistryně světa. Věříte, že výhoda psychologické převahy, kterou jste využívala při triumfech v Moskvě a Pekingu bude dál na vaší straně?

(úsměv) „Já na to trošku spoléhám. Ve finále jsme na tom všechny hodně podobně. Fyzicky rozdíly nejsou, psychika hraje velkou roli. Spoléhám na to, že budu psychicky silná. Dodala jsem si sebevědomí, cítm se líp a líp. Fyzička jde s psychikou ruku v ruce. Na mistrovství světa závodit umím.“

Budete znovu myslet na zlato?

„To bude strašně těžké… Já budu spokojená s jakoukoli medailí. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet na místě. Tam se ukáže, jak člověk přijede připraven. Některé holky běhaly dobře na začátku sezony a teď běhají čím dál hůř. Pro mě bude každá medaile velkým úspěchem.“