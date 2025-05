Rulík: Ameriku jsme nezvládli, to mě bude mrzet dlouho. Co řekl ke své budoucnosti?

Už jste vstřebali porážku ve čtvrtfinále?

„Nemůžu říct, že je to úplně zklamání. Samozřejmě jsme chtěli být co nejvýš, tak je to vždycky. Nejvíc mě mrzelo, že jsme neporazili Ameriku. Bylo nám jasné, že kdybychom ji zvládli, půjdeme na jiného soupeře než na Švédy. Konkrétně bychom šli na Rakousko, to bych pokládal za daleko přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále. Při vší úctě k Rakousku. Švédové ale opravdu v téhle sestavě a domácím prostředí byli velice silným celkem, což se potvrdilo.“

Udělal byste zpětně něco jinak?

„Ne.“

Prohráli jste jen dva z osmi duelů. Potěšily vás výkony mužstva v průběhu turnaje?

„Už druhým rokem jsme se nemuseli strachovat o čtvrtfinále. Jak v Praze, tak teď v Dánsku jsme si zajistili postup do play off v nejkratší možné době. Začali jsme výhrou nad Švýcarskem, jedním z favoritů šampionátu. Dobře jsme tím do skupiny vstoupili. Doma jsme se Švýcary prohráli poslední přípravné utkání před mistrovstvím. Šest zápasů v řadě jsme pak vyhráli, takže atmosféra a nálada byla výborná. Nezvládli jsme Ameriku. To mě mrzí a bude mě to mrzet dlouho. Kdybychom byli disciplinovaní a nenechali se vylučovat, šanci jsme měli. Ale je to sport.“

Co vaše budoucnost u národního týmu?

„To je otázka na prezidenta svazu.“

Vy byste rád pokračoval?

„Samozřejmě. Když ještě budu mít důvěru, budu rád.“

Dalším vrcholem bude pro národní tým olympiáda. Co vám MS ukázalo směrem k turnaji, jehož se zúčastní hráči NHL?

„Pokud chceme být úspěšní na téhle úrovni, musíme mít hráče z NHL.“

Je jich u nás dost?

„Švédové jich mají 70, my dvacet včetně brankářů. Nehráli 4 Nations, protože nemáme soupisku. Nejen, že nemáme dvacet lidí, ale Švédsko má na každý post dva tři hráče. Jsou v úplně jiné pozici než my. Potkáme se s nimi na olympiádě, taková je realita. Moc si vážím, že se kluci z Evropy dokážou vyhecovat na tyhle zápasy. Kdyby nám se Švédy vyšla první třetina líp, dalo se s nimi uspět. Ukázala to druhá a třetí třetina, kdy jsme s nimi hráli vyrovnaný hokej.“

Koho byste za vystoupení na MS vyzdvihl?

„Jenom tým. Chtěl bych poděkovat celému mužstvu za výkony, které předvádělo na šampionátu, a svým kolegům v realizačním týmu.“