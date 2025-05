Hadamczik se vyjádřil k Rulíkově budoucnosti: Nevidím důvod, proč se zachovat jinak

Výkonnému výboru Českého hokeje náleží během červnového okna právo uplatnit trenérovi jednostrannou výpověď. Pravděpodobnost jeho využití je velmi nízká.

Změna se neočekává, jak webu iSport potvrdil prezident svazu Alois Hadamczik. „Můj názor je jednoznačný, trenéři by určitě měli zůstat. Celá věc spadá do rukou výkonného výboru, ale moje doporučení je zcela jasné: Radim Rulík by měl zůstat. Nevidím důvod, proč bychom se měli zachovat jinak, než aby hlavní trenér pokračoval,“ prohlásil ještě před odletem ze Stockholmu.

Anketa Měl by Radim Rulík pokračovat jako reprezentační trenér? ANO NE

Do rozboru českého vystoupení se bývalý kouč reprezentace (2005-08, 2010-14) nechce zevrubně pouštět, dává však najevo, kde se o osudu národního mužstva prakticky rozhodlo. „Hlavním důvodem, proč jedeme brzy domů, je porážka s Amerikou,“ zmínil zakopnutí 2:5 na poslední překážce v základní skupině.

Vůbec první porážka na turnaji srazila český tým až na třetí příčku a přihrála mu nadupané Tre kronor, navíc cestu z Herningu do Stockholmu. „Švédové byli letos extrémně silným soupeřem, tudíž klíčem k postupu bylo vítězství nad USA a setrvání v Herningu na čtvrtfinále. Velká škoda, že jsme proti Americe nedotáhli vedení 2:1 do konce,“ litoval Hadamczik.