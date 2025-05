Posila jako hrom, Darida je po 12 letech zpět v Česku. Rozhodlo se o Vánocích

Ve tři hodiny odpoledne fotbalový Hradec Králové hrdě vytroubil do světa zprávu: máme posilu jako hrom! Vladimír Darida se stal oficiálně hráčem „votroků“. Podle informací deníku Sport bývalý reprezentační kapitán podepsal jednoroční kontrakt s opcí. „Jsem stále plný sil a fotbalu se chci věnovat,“ prohlásil 34letý záložník. Do české nejvyšší soutěže se vrací po dvanácti letech.

V ten den měly děti svátek, v oslavách se prvního června 2013 topila také plzeňská Viktoria. V Hradci Králové si vyřídila historicky druhý titul, když vyhrála 3:0. Prvním gólem zápasu, už ve 46. vteřině, se uvedl Vladimír Darida. Na dlouhých dvanáct let šlo o jeho poslední zápas na české ligové scéně. Další dva roky strávil ve Freiburgu, sedm v berlínské Hertě a poslední sezony dirigoval ze středu pole řecký Aris Soluň.

Nyní je zpět. Nikoliv v Plzni, nýbrž v Hradci Králové. „Na starý hradecký stadion mám krásné vzpomínky, doufám, že si stejné vytvořím i na novou nádhernou arénu,“ pronesl Darida v první řeči po podpisu smlouvy. Vzhledem k pokročilejšímu věku není dlouhodobá, na jeden rok s opcí. Podle zdrojů Sportu ale obě strany považují takřka za jisté, že Darida stráví v Hradci minimálně dva ročníky, spíš víc.

„Letos o Vánocích, když jsem byl tady v Čechách s rodinou, jsem si řekl, že už v zahraničí pokračovat nechci, a že se vrátím domů. Jednání bylo jednoduché a rychlé, potom už bylo jasné, že budu tady,“ vysvětlil dvojnásobný český mistr.

Jak už Sport v uplynulých týdnech informoval, Darida si na okraji Hradce postavil dům, manželka má rodinu v nedalekých Hořicích. Volba byla celkem jednoduchá v kombinaci s tím, že černobílý klub prožívá nejlepší éru v historii samostatné ligy.

V blízké budoucnosti, řekněme do konce roku, by mohlo dojít k prodeji do rukou movitých majitelů v čele s Ondřejem Tomkem, Ivo Ulichem a Pavlem Nedvědem sdružených v uskupení Fotbal HK 1905. „Moc se těším, pro každého hráče je to nový impuls, když přichází do nového klubu. Věřím, že příští sezona bude úspěšná,“ těší se Darida.

Jen v superlativech promluvil o nové akvizici Jiří Sabou, sportovní ředitel „votroků“. „Je to inteligentní kluk, který má charakter. O tom, jakou má výkonnost, se vůbec nemusíme bavit. Je to hráč, který může Hradci hodně dát, náš tým může výrazně zkvalitnit – co se týče herních dovedností.“