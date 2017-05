Cleveland poprvé v play off padl. Rozhodla trojka 0,1 sekundy před koncem

Basketbalisté Clevelandu v jedenáctém utkání letošního play off NBA poprvé prohráli. Úřadující šampioni podlehli v třetím finále Východní konference 108:111 doma Bostonu, jenž snížil stav série na 1:2 na zápasy. O vítězství Celtics rozhodl trojkou 0,1 sekundy před koncem Aver Bradley.

Boston předvedl nečekané zmrtvýchvstání poté, co v předchozím utkání na vlastní palubovce podlehl o 44 bodů a ještě kvůli zranění přišel o svého lídra Isaiha Thomase. I v nedělním zápasu se dlouho zdálo, že si Cavaliers v poklidu dojdou za další výhrou. Ještě v průběhu třetí čtvrtiny totiž vedli až o 21 bodů.

Celtics ale posledních 18 minut zápasu ovládli 55:31. Marcus Smart v tomto úseku nastřílel osmnáct bodů. Domácím se přestala dařit střelba trojek a navíc si poprvé v letošním play off vybral slabší chvilku LeBron James. Ten utkání dokončil s 11 body a poprvé od února 2006 se mu stalo, že na domácím hřišti odehrál celou poslední čtvrtinu a neskóroval.

"Je jen člověk, proto vždycky někdy takový zápas přijde," řekl o výpadku domácí hvězdy trenér Clevelandu Tyronn Lue. "Pokud se to mělo stát, tak je možná dobře, že se to stalo teď. Trocha bídy bývá součástí play off. Neměl jsem den. Zapomeňme na ten zoufalý basketbal z dneška, je jasné, že musíme hrát líp," konstatoval James, který v předchozích osmi zápasech dal vždy alespoň třicet bodů.

Po velkém bostonském obratu utkání dospělo do vyrovnané koncovky, v níž deset sekund před koncem vyrovnal na 108:108 domácí Kyrie Irving. Hosté měli k dispozici poslední útok, při němž dokázali najít úplně volného Bradleyho, jehož trojkový pokus chvíli poskakoval po obroučce, ale nakonec spadl do koše.

"Byla to velmi otevřená střela. Dostal jsem v pravý čas přihrávku a musel jsem to jen proměnit," řekl Bradley. "Páteční zápas byl katastrofa, ale byl to jen jeden zápas. Vzchopili jsme se," prohlásil bostonský kouč Brad Stevens. "Nikdy nás nenapadlo, že bychom už byli odepsaní," dodal Bradley, autor 20 bodů. Nejlepším střelcem Bostonu byl s 27 body Smart.

Cavaliers nestačilo 29 bodů Irvinga ani 28 bodů a 10 doskoků Kevina Lovea. Tristan Thompson nasbíral 18 bodů a 13 doskoků.

Čtvrtý zápase série se hraje opět v Clevelandu v úterý.

Finále Východní konference play off NBA - 3. zápas:

Cleveland - Boston 108:111, stav série 2:1.