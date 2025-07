San Jose s návratem Thorntona vyhlíží posun. Uspíší přestavbu veteráni?

Oproti předešlé sezoně si polepšili v tabulce o pět bodů, přesto zůstali Sharks v NHL s odstupem na posledním místě. Fanoušky mohl těšit alespoň herní vývoj mladičkých talentů, jako jsou Macklin Celebrini, William Eklund a Will Smith. Vedení organizace před dalším ročníkem doufá, že naděje udělají další krok pod vedením veteránů. Do klubu se vrací v nové roli i legendární Joe Thornton. „Musíme se začít posouvat. Pořád je před námi hodně prostoru, abychom se zvedli v tabulce, ale v posledních třech letech jsme udělali, co jsme museli,“ myslí si generální manažer Mike Grier. Plnou důvěru fanoušků ale nemá.