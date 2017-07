Czech Bowl se blíží! Opakování loňské chyby zabrání nově video

Byla to taková minela, že se o ní psalo i na oficiálních stránkách NFL. Jan Dundáček, quarterback Prague Black Panthers, před rokem v samém závěru Czech Bowlu chytil míč a měl několik možností, jak v klidu ukončit zápas a odstartovat oslavy svého týmu. Dundáček ale s balonem zaběhl do vlastní endzony, kde byl složen soupeřem.

Podle pravidel mělo jít o tzv. safety, dva body pro protivníka Prague Lions, čímž by se konečné skóre 10:9 otočilo. Jenže překvapení rozhodčí k takovému rozhodnutí nenašli odvahu a odpískali konec.

„Individuální selhání, ale že by mě to nějak tížilo nebo táhlo zpátky, to úplně ne. Prostě se to stalo, už to tak je a nikdo to smazávat nebude,“ vzpomíná smířeně Jan Dundáček, který byl i tak po minulé sezoně vyhlášen nejužitečnějším hráčem české ligy.

„Fotbal je sport, který u nás rozhodují rozhodčí na hřišti, těch sporných momentů je tam spousta, tenhle byl díky kamerám velmi dobře zdokumentovaný, měl být písknutý na druhou stranu. My měli kliku, že to rozhodčí posoudili špatně,“ uznává Dundáček.

Byl to nemilý moment, v důsledku ale americký fotbal v Česku zase posunul o kousek dál. Sport, který každým rokem v zemi stále víc získává na popularitě, od letošního roku poprvé využívá k přezkoumání sporných situací video.

„Asociace zareagovala nejchlapštěji, jak mohla. Dva ze tří členů komise rozhodčích rezignovali. Jsme zvyklí poučovat se z vlastních chyb, máme velkou dávku sebereflexe. Řada sportů, včetně nejpopulárnějších u nás, by se mohla učit,“ říká předseda asociace amerického fotbalu ČAAF Filip Hobza. „Rozhodli jsme se zavést možnost přezkoumání rozhodnutí rozhodčích prostřednictvím videa. Jako americký fotbal určujeme technologické trendy. Už čtvrtý rok v rámci přímých přenosů používáme grafiku 3D. Pomáhá to při sledování hry.“

V NFL je zkoumání sporných situací na videu běžnou praxí. Ve sportu, kde o výsledku klíčových akcí často rozhodují milimetry, je použití techniky na vrcholné úrovni nezbytností. V pondělním Czech Bowlu bude mít každý tým možnost tzv. challenge, žádosti o přezkoumání sporné situace. Pokud uspěje, může pak žádost vznést znovu.

„Video je skvělá věc. NFL ví, proč má možnost challenge. Je to poměrně těžké na zkoordinování,“ říká Dundáček. „Možností je pořád ještě málo, protože když se rozhodčí obrací na video v každý sporný moment, hru to extrémně zpomaluje a je to nekoukatelné. Ale mít jednu dvě možnosti za zápas to zkontrolovat je správně.“