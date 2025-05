Janotkova motorová myš: Mikulenka zosobňuje DNA Olomouce. Vyroste v lídra?

Dravý, hladový, patřičně tvrdý, náběhový. „Matěj Mikulenka pro mě zosobňuje současný fotbal olomoucké Sigmy, který do hráčů dostal kouč Tomáš Janotka. Je to vlastně typický Janotkův voják,“ říká v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík. „Pro mě je to produktivní motorová myš, která se nezastaví. Janotka ho vytáhl do béčka, pak i do áčka. A po odchodech Klimenta a Zorvana by z něj mohl být fotbalista, který potáhne Sigmu,“ dodává Michal Kvasnica.