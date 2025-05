Warsofsky dřív bral 100 dolarů a dával soukromé lekce. USA pozlatil nejmladší kouč NHL

Byl to zápis do historie. Američanům spadl z ramen balvan, který je tížil bezmála sto let. Zlato na samostatném šampionátu získali poprvé od roku 1933. Od jejich triumfu na olympiádě ve Squaw Valley, kdy se turnaj hrál zároveň jako mistrovství světa, uplynulo 65 let. „Teď přišel správný čas,“ prohlásil trenér Ryan Warsofsky. Až on to s výběrem USA dokázal skoulet.