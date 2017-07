Parádní výkon Adama Ondry! Na ME v lezení na obtížnost získal stříbro

Čtyřiadvacetiletý sportovní lezec z Brna Ondra, jenž loni v listopadu v rekordním čase přelezl patrně nejtěžší vícedélkovou cestu světa Dawn Wall v masivu El Capitan v Yosemitech, sbírá z MS i ME pravidelně medaile. V nové olympijské disciplíně by měl i za tři roky v Tokiu útočit na zápis do historie.

Novou mistryní Evropy mezi ženami je Belgičanka Anak Verhoevenová. Nejlepší z pětice Češek Iva Vejmolová skončila na 24. místě.

V lezení na rychlost neobhájil titul z předchozích dvou šampionátů Libor Hroza. V pátek sice vyhrál kvalifikaci, ale pak v semifinálové vyřazovací fázi ulil start a byl klasifikován jako šestnáctý.



Mistrovství Evropy ve sportovním lezení na obtížnost a na rychlost v Campitellu di Fassa (Itálie):

Obtížnost:

Muži: 1. Desgranges (Fr.), 2. Ondra (ČR), 3. Schubert (Rak.), ...46. Pail, 47. Konečný, 54. Volf, 60. Binter (všichni ČR).

Ženy: 1. Verhoevenová (Belg.), 2. Markovičová (Slovin.), 3. Pilzová (Rak.), ...24. Vejmolová, 36. Adamovská, 39. Slezáková, 45. Vrablíková, 55. Kubátová (všechny ČR).

Rychlost:

Muži: 1. Dzienski (Pol.), Boldyrev (Ukr.), 3. Kokorin (Rus.), ...16. Hroza, 19. Burian (oba ČR).

Ženy: 1. Kaplinová, 2. Cyganovová, 3. Remizovová (všechny Rus.).