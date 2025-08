Kevin je na Letné! Sparta má útočníka z Dukly: Jsem nadšený, přicházím do velkoklubu

Vstoupit do diskuse (

Jako první o chystaném přestupu informoval deník Sport a web iSport už v úterý během dne. K oficiálnímu oznámení došlo v pátek odpoledne, kdy sparťané představili kamerunského útočníka humornou scénkou z rodinné komedie Sám doma. V ní aktéři zapomněli na hlavního hrdinu.

„Kevin tady není,“ koukají na sebe nevěřícně. A tak kde je? „Kevin je doma. Kevin je na Letné.“

Milla se na české scéně rychle posunul, do Dukly přišel teprve na konci letošního ledna. „Upřímně jsem nečekal, že takový přestup přijde už tak brzo. Ve fotbale je ale vše možné. Jsem nadšený, že přicházím do velkoklubu, a těším se, až se zapojím do tréninku,“ líčil pro klubový web vysoký forvard.

Jednadvacetiletý Milla podepsal smlouvu ve Spartě a stal se její čtvrtou letní posilou. „Kevin je silový útočník, který umí hrát zády k bráně, je důrazný v soubojích a zároveň má výborný pohyb. V Dukle si vyzkoušel české prostředí, takže bude mít snazší adaptaci,“ vykládal Sivok, prozatímní sportovní ředitel letenského klubu.

Podle serveru inFotbal.cz by Dukla měla údajně obdržet částku přes pětadvacet milionů korun, se snadno dosažitelnými bonusy může jít ještě o vyšší sumu.

„Kevin u nás udělal velký pokrok, stal se oporou a svými výkony si řekl o pozornost. Jeho přestup do Sparty je důkazem, že Dukla dokáže rozvíjet mladé hráče a otevírat jim cestu k dalším sportovním výzvám. Rád bych mu za sebe i za celý klub poděkoval za to, co pro Duklu odvedl. Svými výkony i charakterem si získal respekt spoluhráčů i fanoušků,“ uvedl sportovní ředitel Dukly Martin Hašek.

Olatunji za moře?

Milla by mohl ve Spartě nahradit Victora Olatunjiho, nigerijského obra, v jehož případě se opakovaně mluví o přesunu na jinou adresu. Spekuluje se o tom, že ve hře je odchod do americké Major League Soccer.

Vypadá to, že Letenští přivedli pro trenéra Briana Priskeho přímou náhradu. Milla je podobný typ útočníka. Statný, téměř 190 centimetrů vysoký a fyzicky nabušený. „Má pořádnou figuru, je pevný a silný,“ uvedl v rozhovoru pro deník Sport a web iSport Petr Rada, bývalý kouč Dukly.

Mladý hráč načal působení v Evropě v lednu 2023. Zahrál si za rezervu Gentu třetí nejvyšší belgickou soutěž, v níž nastřílel pět gólů ve dvanácti zápasech. Poté odešel do rakouského AK Graz, kde putoval na hostování do druholigového Voitsbergu.

V zimě ho objevila pražská Dukla, kam přišel na půlroční hostování s opcí. Milla naskočil do třinácti ligových zápasů včetně baráže s Vyškovem, v níž vstřelil klíčovou branku v odvetném utkání a pomohl Pražanům k záchraně nejvyšší soutěže.

Po pouhém půlroce v Česku a zároveň dvou kolech nové sezony se přesouvá na prestižní adresu.

„Drazí Dukláci, nadešel čas se rozloučit. Děkuji, že jste mě přijali do téhle skvělé rodiny a dali mi pocit domova. Děkuji celému týmu, spoluhráčům, realizačnímu týmu, vedení, a hlavně vám fanouškům, kteří tady pro nás vždycky byli,“ sdělil Milla na webu bývalého klubu.

Nyní bude čelit ve Spartě silným konkurentům Janu Kuchtovi, Albionu Rrahmanim a stále ještě Olatunjimu. Prosadí se?