Senzační Knedla třetí v rozplavbě: Mám vysoké ambice! Padl národní rekord

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Povedený světový šampionát českých plavců v Singapuru ještě nekončí. Znakař Miroslav Knedla ráno zazářil v rozplavbě na 50 metrů. Vypálil národní rekord 24,52 sekundy a do semifinále (14.07, PP ČT sport) postoupil z celkového třetího místa. „Byl to skoro bezchybný závod,“ pochvaloval si. Jakub Jan Krischke nepostoupil, stejně jako Barbora Janíčková na padesátce kraulem.

V lepší společnosti už se Miroslav Knedla ocitnout nemohl. V rozplavbě znaku na 50 metrů skončili nad ním jen vítězný světový rekordman Kliment Kolesnikov a Pieter Coetze, čerstvý mistr světa na 100 metrů. Až dvě místa a desetinu za ním se ocitl Hubert Kós, který jen v pátek večer vyhrál dvoustovku. Vstupenku mezi elitu si Knedla zařídil českým rekordem, u kterého ubral 12 setin ze svého předloňského času z Netanji.

Co na to říkáte?

„Super, vyšlo tam téměř všechno. Jsem překvapený. Doufal jsem, že se přiblížím rekordu. Vyšlo to krásně, pěkně jsem to posunul. Do semifinále jdu ze třetího místa, takže mám teď vysoké ambice.“

Co to znamená?

„Teď bych se chtěl dostat do finále, uvidíme, na stovku mi to nevyšlo. Nebylo to tak rychlé, jak jsem si myslel. Budu se těšit a doufám, že mi finále vyjde. Mám docela sebevědomí, že jsem se kvalifikoval ze třetího místa. Vypadá to hodně nadějně.“

Rozhodl start, který se vám skvěle povedl?

„Start vyšel krásně, i odraz, vyvlnění. Strašně dobře se mi to jelo. Odpovídá to tomu, jak jsme trénovali. Snažil jsem se ke konci držet techniku. Na stovce jsem s tím měl problémy, ale tady jsem to udržel a krásně to vyšlo. Budu se těšit do finále, teda do semifinále…“

Najdete detaily, kde se ještě posunout?

„Já to teď nedokážu posoudit. Byl to super závod. Každopádně ze záznamu uvidíme, jak to vypadalo, co se dá zlepšit. Pro mě pocitově to byl super závod, skoro bezchybný.“

Ve vedlejší dráze plaval Kai van Westering, váš nizozemský kamarád z univerzity v Bloomingtonu, s nímž jste se před šampionátem hecoval. Zdá se, že jste vyhrál sázku, že?

„To byla taková sázka jen tak, jestli budu na stovku rychlejší já, nebo on. Bohužel, Kaiovi se tady moc nedaří. Úplně spokojený z toho není, ale věřím, že zítra něco urvou ve štafetě a odjede domů šťastný.“