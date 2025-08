Fotbalové přestupy ONLINE: Šok v Tottenhamu, největší hvězda oznámila odchod

Záložník Tomáš Kučera (34) skončil v druholigovém Ústí nad Labem, kterému pomohl v minulé sezoně k postupu. Bývalý hráč Jihlavy, Plzně a Teplic se nezapojil do letní přípravy kvůli koncertům s hudební skupinou 58G. Ze stejného důvodu odešel v roce 2023 z prvoligové scény. „Dnešním dnem jsme definitivně probrali s Tomášem Kučerou jeho působení v klubu a rozhodl se jít cestou své profese hudebníka a dalších aktivit,“ uvedl ústecký klub na sociálních sítích. Kučera má pokračovat v nižších soutěžích. Podle informací deníku Sport a webu iSport by měl zamířit do divizní Čáslavi, která bude cílit v nové sezoně na postup do vyšší soutěže.