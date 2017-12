Šok, netají Ovečkin. Nejen Rusové dopují, obouvá se do MOV jeho parťák

Ačkoli museli tušit, že když státem organizovaný chemický tunning sportovců jednou praskne, bude to monumentální průšvih, stejně se v Rusku abnormálně diví verdiktu MOV. Ten pustí vybrané jednotlivce do Pchjongčchangu jedině pod neutrální vlajkou. Možná tedy navrch i hokejisty.

A zrovna ti se nyní brodí nebetyčným zklamáním. Rusko už zná i první reakci hokejového boha Alexandra Ovečkina. Byť se jako hráč NHL nemá šanci Her zúčastnit, stejně mu je nesmírně líto jeho krajanů. „Cítím obrovský zármutek, je to šok. Rozhodnutí MOV je nepřiměřené, nesprávné a ponižující,“ citují ruská média kapitána Washingtonu. „Je mi to líto hlavně kvůli našim sportovcům. V této situaci je pro mě těžké cokoli poradit našim sportovcům. Ale vystupovat pod neutrální vlajkou – tomu vůbec nerozumím,“ nechal se slyšet.

Další ruská hokejová extratřída Jevgenij Malkin se ještě před úterním verdiktem v Laussanne vyjádřil v podobném duchu pro Sovětskij sport. „Pokud by mělo Rusko vystupovat pod neutrální vlajkou, nemyslím si, že naši sportovci za takovýchto podmínek budou chtít pokračovat. Je to obrovský úder pro sebevědomí a vůbec pro celou zemi,“ prohlásila hvězda Pittsburghu.

720p 360p <p>Trenér hokejové reprezentace Josef Jandač komentuje situaci kolem olympijského turnaje po vyloučení Ruska ze strany MOV.</p> REKLAMA Jandač o vyloučení Ruska z olympiády: Věřím, že na bojkot KHL nedojde • VIDEO iSport TV

Útočník Vancouveru Alexandr Burmistrov s nepředstíraným zděšením nechápe, že si Mezinárodní olympijský výbor vůbec dovolil na Rusko sáhnout. „Takový nesmysl!“ čílil se v rozhovoru pro The Province. „Je to špatné rozhodnutí, vzhledem k tomu, kolik toho Rusko pro tento sport udělalo. A to nemluvím jen o hokeji.“

Posléze šestadvacetiletý mistr světa vyjádřil naštvání nad tím, že téma dopingu se spojuje jenom s Ruskem. „Nejen v naší zemi se dopuje, také v jiných státech byli sportovci odchyceni,“ konstatoval. „A jak můžete hrát na olympijských hrách bez vlajky? Co řeknete dětem? Pro koho jsi vyhrál olympijské hry?“ diví se.

Na druhé straně další ruský hokejový velikán Ilja Kovalčuk nabádá, aby výprava sborné do Koreje odletěla. Ten to ovšem na rozdíl od krajanů z NHL vidí z pozice hráče z Evropy, kde hájí barvy Petrohradu. „Na olympiádu musíme jet! Odmítnout ji by znamenalo, že se vzdáváme. Všichni naprosto chápou, že rozhodnutí MOV je čistá politika a všem je jasné, proti komu je směrované. V zásadě bylo jasné, že k tomuto řešení dojde. Pokud tam naši sportovci pojedou, zemi to sjednotí. Všichni čistí sportovci musí jet. Pro mnohé to budou poslední hry a další příležitost dostat se na olympijské hry už třeba nebudou mít,“ tvrdí kanonýr Kovalčuk.

Pro něj osobně by případná účast pod jinou než ruskou zástavou neznamenala nepřekonatelný problém. „My sportovci do politiky nepatříme. Pro nás to bude veliký turnaj a nebude se lišit od ostatních. Bude v něm patriotismus, láska k zemi – to nosíme v srdci. K tomu není třeba křičet nebo dokonce nosit vlajku na hrudi. Pokud bůh dá a nám se turnaj podaří, hymnu si zazpíváme,“ vyhlásil Kovalčuk bojovně.