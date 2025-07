Drchalovo selhání: xG 0,94! Obří minela, kouč nechápal, Trpišovský si oddychl

Klokani v úvodu favorizovanému rivalovi hodně zatápěli a za první čtvrt hodinu byli lepším týmem. Žádná velká šance z toho však nepřišla. Příležitost strhnout utkání na svou stranu dostali domácí až o pár chvil později z rychlého brejku a šlo dost možná o zlomový moment celého vršovického derby. „Kdyby proměnil, bylo by to pro nás mnohem složitější,“ přiznal soupeř Lukáš Provod.

Hlavní (a vlastně prakticky jedinou roli) v klíčové chvíli hrál bývalý sparťan Václav Drchal.

Při standardce Slavie se všichni hráči v poli sešli v těsné blízkosti pokutového území domácího celku a po odkopu kapitána Lukáše Hůlky mohl blonďatý rychlík předvést svou nejsilnější zbraň.

Ve sprinterském souboji naprosto rozcupoval Ondřeje Zmrzlého, kterému na dlouhé trati nadělil dobrých deset metrů, a řítil se sám proti Jindřichu Staňkovi.

Brankáře „sešívaných“ pak exsparťan ošálil parádním blafákem a už zbývalo jen v klidu dopravit balon do opuštěné klece. Jenže přišel šok. Celý Ďolíček už slavil s rukama nad hlavou, když Drchal naprosto nepochopitelně poslal svou střelu jen do tyče soupeřovy brány. „Ještě jsem žil v naději, že mu to skočilo, ale teď jsem se na to díval a viděl jsem tu odkrytou branku…“ nechápal Veselý zahozenou tutovku.

Statistici přitom této superšanci připsali obří hodnotu 0,94 očekávaného gólu. Při zakončení z této pozice tak čistě statisticky padne gól v 94 procentech případů. Tohle nebyl jeden z nich. Útočník Bohemians v klíčovém okamžiku naprosto selhal.

„Před tréninkem kluci často hrajou na tyčky, tak nevím jestli se nenaučil trefovat jen tyčky,“ odlehčil po zápase situaci kouč. „Na tréninku vyhraje sušenku, ale my jsme teď nevyhráli zápas,“ dodal s kyselým úsměvem.

K dobru lze Drchalovi přidat, že nepotřeboval žádnou pomoc spoluhráčů a z náhodného odkopu čistě svou rychlostí a fotbalovou kvalitou vytvořil téměř stoprocentní příležitost. Jenže ten nejdůležitější – i když v tomto případě nejjednodušší úkol – nesplnil.

„Drchy je jeden z nejrychlejších hráčů v lize, nasednul na elektrokoloběžku a měli jsme hodně štěstí,“ komentoval megašanci kouč soupeře Jindřich Trpišovský.

A střelecká (ne)forma rodáka z Českých Budějovic už není ideální delší dobu. V soutěžním utkání skóroval naposledy v únoru v Hradci Králové, od té doby vyšel šestnáctkrát naprázdno.

Recept na lepší zakončení mohl odkoukat od soupeřů na druhé straně, kde Lukáš Provod a Vasil Kušej z výrazně složitějších pozic zamířili naprosto přesně a Slavia tak z Ďolíčku odvezla všechny tři body.

Kouč Veselý ale nad svým svěřencem rozhodně nechce lámat hůl. „Věřím, že nám to Drchy zase někdy později v sezoně vrátí,“ uzavřel.