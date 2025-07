Bouzková královnou Prahy: Rozhodly nervy a hlava. Nosková: Byla to čistá katastrofa

Ve finále Livesport Prague Open se potkaly dvě tenisové filozofie. Ranařka Linda Nosková se utkala s bojovnou obránkyní Marií Bouzkovou. Duel se protáhl na tři sety a v něm nakonec zvítězila defenziva nad útokem. Bouzková po třech letech zopakovala pražský triumf na místě, kde trénuje a dobře to tam zná. Přijde si na více než 36 tisíc amerických dolarů (cca 760 tisíc korun).

Pražské finále dvou Češek bylo poměrně unikátní v celkovém kontextu tuzemského tenisu. Od rozdělení Československa v roce 1993 se jednalo teprve o deváté ryze české finále na okruhu WTA Tour, tedy té nejvyšší tenisové kategorie. Potřetí se tak stalo v Praze. Poprvé od podzimu 2023 ale byla česká šampionka jistá už ve finále. Tehdy v Nančangu Bouzková ve třech setech nestačila na Kateřinu Siniakovou.

Bouzková, jakožto o sedm let starší finalistka, šla do zápasu logicky zkušenější s finálovými střety, ale bilance ji moc těšit nemohla. V sobotu hrála své osmé finále na okruhu, z předešlých sedmi ale vyhrála jediné. Stalo se tak právě v Praze 2022, kdy předčila Rusku Anastasiju Potapovovou. V sobotu se ale měly statistiky změnit, i když to v úvodu klání tak nevypadalo.

V prvním setu šlo tak nějak vše podle předpokladů. Nosková byla vzhledem k postavení v žebříčku WTA, stylu hry a možná i na základě poslední vzájemné bitvy na Australian Open 2024 favoritkou. První sada podle toho taky dopadla. Nosková ji získala v poměru 6:2. Jenže pak se kolečko polámalo.

„Hrála jsem strašně. Dlouho jsem se takhle špatně necítila. Byla to čistá katastrofa. V prvním setu jsem sice hrála, co jsem chtěla, ale stejně to nebylo ono. Maruška pak začala hrát svou hru a vyvedla mě z rytmu,“ přiznala po utkání Nosková, která jako poražená finalistka zůstane s největší pravděpodobností i po neděli 23. hráčkou světa. V Praze se jednalo během dvou let o její druhé prohrané finále. V roce 2023 nestačila na Japonku Mao Hibinovou.

„Tenhle den nebyl takový, jak jsem si plánovala. Už jsem v téhle situaci byla, chtěla jsem to trochu změnit, ale některé dny jsou těžké. Dnešek byl jedním z nich. Děkuju fanouškům, kamarádům a rodině za obrovskou podporu. Hrát před českým publikem je vždy skvělý pocit. Třeba se uvidíme příští rok,“ řekla poražená finalistka.

Naopak druhý kariérní titul na okruhu znamená pro Bouzkovou návrat do top 40 světového rankingu. Do Prahy přijela jako číslo 47. Během celého turnaje ukazovala obrovskou míru zarputilosti, odhodlání a pevnou defenzivu, kdy nutila soupeřky dělat chyby, i když mohly diktovat výměnu. Znovu se potvrdilo, jak Tenisový klub na Spartě má pod kůží, protože zde trénuje. Celý podnik navíc orámovala důležitými milníky.

„Doufám, že taky bude Linda někdy tuhle trofej držet. Přeju to jí i celému jejímu týmu. Jsou super parta. Pro mě to tady začínalo narozeninami a končilo trofejí, takže to nemohlo být hezčí,“ připomněla Bouzková duel prvního kola s Číňankou Gaovou, kdy slavila 27. narozeniny.

„Myslím, že ve finále rozhodly nervy a hlava. Protože Linda to tam valí pořád,“ dodala Bouzková.

V deblu se českým barvám nedařilo

Předkrmem finálové dvouhry na Livesport Prague Open byl deblový boj o titul. Nasazené dvojky Nadija Kičenoková z Ukrajiny a Japonka Makoto Ninomijová se utkaly s českým překvapením. Duo Lucie Havlíčková a Laura Samson postoupily do finále i díky odstoupení Australanky Priscilly Honové ve čtvrtfinále. Poslední pražský zápas však rozjely skvěle.

Vedly totiž 6:1, jenže pak se projevila kvalita jejich soupeřek a za necelou hodinu a půl kapitulovaly 6:1 4:6 a 7:10.

„Začaly jsme velice dobře. První set byl rychlý, nedělaly jsme moc chyb. Šly jsme si pro to. Ve druhém setu jsme hůře začaly, potom jsme dorovnaly. Za stavu 3:3 jsme prohrály takový blbý gam, jak je to bez výhody. Ten mohl podle mě zápas přetočit úplně na jinou stranu. Je to škoda, ale myslím, že naše jízda byla dobrá,“ zhodnotila Havlíčková a připomněla, že v Praze se hrála čtyřhra bez výhod. Při stavu 40:40 tak dvojice, která získala výměnu na svou stranu ovládla i game.

I tak je finálová účast pro českou dvojici nadplán. Havlíčková se v dobrém světle ukázala i v singlu. Samson si vynahradila výpadek v prvním kole dvouhry s Dominikou Šalkovou. „Přeci jen jsme nevěděly, že se dostaneme takhle daleko. Je to super úspěch. Hlavně, že jsme hrály poprvé a i takhle vyrovnaně s nejlepšími. Porazily jsme hodně dobrých hráček,“ zmínila na závěr Samson.

