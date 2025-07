Mbappé v Madridu znamená dvě věci: góly a titulky. Jenže Real nechce pózovat na titulce, pokud nemá trofeje. A tady začínají trable. Kylian ohromil 44 góly a zažil nejúžasnější debut v historii, předčil i Cristiana Ronalda. Jenže v zápasech, kde soupeř umí zatlačit, se mění v diváka s VIP lístkem. Proti PSG měl za 90 minut 25 doteků, jednu střelu a nulový presink. V tu chvíli to vypadalo, že si Bellingham s Valverdem vyřvou plíce, aby ostatní konečně přiměli fachčit. Xabi nepotřebuje solitéra, který stojí, když všichni běží. Jenže Mbappé často nechává dřít ostatní, zatímco on sám šetří síly k dalšímu výpadu. Vedle Dembélého, který svůj gól vybojoval agresivním napadáním, to bilo do očí. Alonsa čeká jeden z nejtěžších úkolů: přesvědčit svou megastar, kolem níž se má točit celý projekt, že maká každý. Presink není volitelná výbava.