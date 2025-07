Trpišovský o vynechání Oscara: Jednoduchá i těžká volba. Rytmus nabereme do dvou týdnů

Generálka, zápas s Hradcem, nyní derby v Ďolíčku… Proč vám zatím nevychází první poločasy?

„Ještě zdaleka nemáme rytmus, motory, na které jsme zvyklí. Bohemka byla živější v soubojích i odražených balonech. Víme o tom, nějak s tím pracujeme, teď to bylo o krok lepší než minulý týden. Bude nás to podle mě provázet ještě tak deset, čtrnáct dní. Je to podobné jako každou sezonu. Ještě nemáme takovou akceleraci, vidíme to na datech. O to jsem radši, že tým pak přepnul do módu venkovních zápasů. Zdobila nás defenziva, nastavení, organizace. V tom jsme se museli Bohemce vyrovnat a být rozdíloví v hráčích nahoře.“

S tím jste byl tedy v konečném součtu spokojený, že?

„Zápas měl pro nás lepší vývoj než minulý týden, kdy proti nám šly některé okamžiky. Tady jsme přežili první šanci a pak se trefil Provod. Vést tady je vždy důležité, hřiště se otevře a my můžeme chodit do volnějšího prostoru. Viděli jsme, jak Bohemka porazila Baník, povedlo se nám eliminovat rychlé protiútoky. Jak opadlo tempo, zvládli jsme trochu podržet míč. Máme, co jsme chtěli, tři body z venku.“

Ale nadřeli jste se…

„Zápas moc líbivý nebyl. Bohemka poskládala tým, který bude hodně nepříjemný a nechutný. Přes dva vysoké záložníky je těžké se dostat, mají dobrou stoperskou dvojici, vepředu Júsufa, Drchala…V situaci, ve které momentálně jsme, byla nutnost udržet nulu. To se povedlo.“

Oscar po dlouhé době chyběl v ostrém soutěžním zápase v základní sestavě. Proč? Jste už v situaci, kdy i on musí týden co týden musí obhajovat svou pozici?

„Bylo tam víc důvodů. Chtěli jsme tam na tento zápas dostat Sadílka, dodat tam organizaci a zarputilost. Chtěli jsme tam zkrátka někoho, kdo nakopne emoce a bude to pro něj jako mistrovství světa. V odražených míčích je geniální. Zafeiris má momentálně ze střeďáků nejlepší formu, to byla jasná volba, ale ve hře byla i varianta se třemi střeďáky s Oscarem. Pak jsme se rozhodli pro živelnost. Je to těžká volba, ale na druhou stranu zároveň i jednoduchá, protože se moc nespletete, ať tam dáte kohokoliv. Když má pak Zafeiris kartu, nemusíte ho držet na hřišti, další plus. Ani Oscar, který měl reprezentační program, ještě nemá nohy takové, jako bychom potřebovali.“

Zápas se možná lámal u šance Drchala. Byl to rychlý protiútok, podobný tomu, ze kterého dal gól Hradec. Je tam nějaká spojitost?

„Není to vzorec. Prostě to bylo po standardce, zaváhali jsme. Drchal je ale jedním z nejrychlejších hráčů v lize, když se rozeběhne, potřebujete už laso a koloběžku. Tohle je jedna z nejnepříjemnějších situací - vracíte balon po standardce do vápna a pak je to trochu loterie. Je to zkrátka fotbalová situace. To, co se stalo v minulý týden, se nám asi nikdy nestane, je to z jiného soudku.“