Olympiády 2024 a 2028 budou v Paříži a v Los Angeles. MOV určí jen pořadí

Mezinárodní olympijský výbor v září přidělí zároveň pořadatelství letních her pro roky 2024 i 2028. Členové MOV to dnes odsouhlasili na mimořádném zasedání v Lausanne. Jedinými uchazeči jsou Paříž a Los Angeles, obě města se nyní mají domluvit na pořadí. Pokud se tak nestane, rozhodne se mezi nimi pouze o hostiteli her v roce 2024.