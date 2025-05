Sunderland udeřil v nastavení a je zpět! Po osmi letech se vrací do Premier League

Fotbalisté Sunderlandu porazili ve finále play off druhé anglické ligy o postup do Premier League Sheffield United 2:1 a po osmi letech se vracejí mezi elitu. Svěřenci francouzského trenéra Régise Le Brise prohrávali, ale díky brankám Eliezera Mayendy a střídajícího Toma Watsona utkání ve druhém poločase otočili.

Devatenáctiletý Watson se trefil v páté minutě nastavení, kdy zpoza vápna zamířil po zemi přesně k tyči. Za Sunderland si nejvyšší soutěž nezahraje, protože klub se v dubnu dohodl na jeho letním přestupu do Brightonu za deset milionů liber (297 milionů korun).

Sunderland hrál play off i před dvěma roky v první sezoně po postupu ze třetí nejvyšší soutěže. Tehdy vypadl už v semifinále s Lutonem, pozdějším vítězem. Letos v semifinálovém dvojzápase vyřadil Coventry gólem v nastavení prodloužení. Sheffield nezvládl ani desátou účast v play off a po roční odmlce se do Premier League nevrátí.

Sunderland inkasuje za prvenství v play off 220 milionů liber (6,5 miliardy korun) a jako třetí postupující z druhé ligy se připojí k Leedsu United a Burnley.