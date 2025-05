Neuvěřitelný den Vasila Kušeje. Kromě gólu, oslav narozenin a oslav titulu totiž přivítal i nový přírůstek do rodiny. „Vůbec mi tento den nedochází. To, co se děje tady kolem, je neskutečné. V noci manželce praskla voda, v půl třetí v noci se mi na narozeniny narodila dcera. Posílám jí i manželce do nemocnice pusu. Moc jsem toho nenaspal. Musím se trochu krotit, ráno musím za holkama. Dnes je ten nejlepší den,“ líčil nadšeně v televizním rozhovoru autor deseti jarních ligových gólů.