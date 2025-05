USA umlčely Globen. Na třináctý pokus vyšel boj o zlato na MS. Backlund: Pocit prázdnoty

V polovině třetí třetiny vyrazil americký obránce Jackson Lacombe na výlet přes půlku hřiště a pátým gólem umlčel probuzenou Avicii Arenu. Švédové předtím zasadili dva rychlé údery během 41 sekund a vypadali, že se nadechují k náporu. Tým USA vítězstvím 6:2 dokonal historický úspěch. Poprvé, co se na šampionátu hraje systémem play off, si zahraje o zlato. Ve finále turnaje pod křídly IIHF nastoupí poprvé od olympiády 2010 ve Vancouveru.

„Už to nějakou chvíli bude. Trvalo to docela dlouho, že ano?“ opáčil 21letý útočník Logan Cooley na dotaz, zda ví, kdy Američané naposledy vyhráli mistrovství světa. V jejich výběru se sešlo jedenáct šampionů z juniorských šampionů. Na seniorské úrovni získali titul naposledy v roce 1960, kdy se hrálo mistrovství světa v rámci zimní olympiády ve Squaw Valley.

Poprvé se jim to podařilo v roce 1933 v Praze. Jinak nikdy. Vyřazovacím způsobem se hraje o medaile od roku 1992. Američané do letoška postoupili dvanáctkrát do semifinále, ale tohle prokletí nikdy nezlomili. Naposledy prohráli předloni v Tampere s Německem v prodloužení.

„Bylo by skvělé přivézt zlatou medaili. Chci říct, že jsme nadšení. S tímhle na turnaj přijíždíte. Chcete hrát on zlato, získat ho a my k tomu máme skvělou příležitost. Víme, že se to USA už dlouho nepodařilo. Doufejme, že my jsme tým, který to konečně dokáže,“ pokračoval Cooley.

Výborné napdání a vysoká aktivita USA

K historickému úspěchu vykročili Američané v podobném stylu jako v posledním zápase skupiny proti Česku a čtvrtfinále s Finskem. Byli velmi aktivní, agresivní v napadání v útočném pásmu, skvěle bruslili. Švédové zprvu hnaní hledištěm plným žlutých dresů jako by si nevěděli rady. Měli obrovský problém dostat se přes střední pásmo. Poprvé vypálili na Jeremyho Swaymana v desáté minutě, navíc z ostrého úhlu. Poměr střel po první třetině byl z jejich pohledu 3:13. To už prohrávali o dvě branky.

Jako první se ujala skrytá střela Bradyho Skjeie. Jacob Markström ji neviděl, vůbec nereagoval. Podruhé inkasoval poté, co nejprve vyrazil střelu Shanea Pinta a nikým nestrážený Cutter Gauthier mu poslal puk mezi betony. „Líbilo se mi, jak jsme začali, hráli jsme jednoduše. Věděli jsme, jak hrát. Myslím, že každý odvedl kus práce. Drželi jsme se našeho herního plánu,“ řekl kapitán amerického týmu Clayton Keller.

Po druhé třetině se místo Markströma postavil mezi švédské tyče Samuel Ersson. Místo povzbuzování se občas ozval pískot. Zaražení Švédové se přece jen probrali, po trefách Williama Nylandera a Eliase Lindholma v rozpětí 41 sekund vypadali, že se nadechují k obratu. Američané si vzali oddechový čas. A vzápětí pátý úder Lacomba zase umlčel zaplněný Globen a sebral Tre kronor veškerou naději.

Článek pokračuje pod infografikou.

Prvních deset minut třetí části jsme hráli dobře. Byli jsme víc na puku, byli jsme přímočařejší, probudili jsme v sobě novou energii. Jenže pak jsme bohužel dostali na 2:5 a to byl asi konec. Teď v nás převládá pocit prázdnoty. Myslel jsem, že bude najít motivaci pro bronz. Jsme hrozně zklamaní. Chtěli jsme do finále a nevyšlo to. Musíme to vstřebat a najít způsob, jak získat bronz,“ povídal zkušený švédský útočník Mikael Backlund.

„Jako tým jsme hráli fakt dobře. Někteří kluci si vedli úžasně, hráli ve velkém stylu. Swayman, Pinto byli neuvěřitelní. Jsme prostě nadšení z příležitosti, jaká se před námi otevřela,“ sypal ze sebe útočník Conor Garland.

Američané až na zápas se Švýcarskem nastříleli každému soupeři minimálně pět gólů. Včetně Čechů a Finů, v semifinále proti Švédsku přidali šestý do opuštěné branky. Od roku 1992 byli šestkrát bronzoví, šestkrát skončili čtvrtí. Letos si vybojovali šanci hrát o zlato.