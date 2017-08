Začíná kampaň Korupční víceboj. Klip uvádějí Čtvrtníček a Lábus

Sportovní prostředí na jaře zasáhla kauza možného zneužití dotací z ministerstva školství. Kvůli ní byla obviněna bývalá náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová, která se na rozdělování peněz údajně domlouvala s některými zástupci sportu. Policie viní bývalého šéfa Fotbalové asociace ČR Miroslava Peltu, předsedu České unie sportu Miroslava Janstu a jejího generálního sekretáře Jana Boháče. V důsledku vypuknutí kauzy exministryně Kateřina Valachová (ČSSD) podala demisi.

Kampaň TI, která by měla trvat minimálně do podzimu, má upozornit zejména na údajně nerovné a netransparentní přerozdělování peněz plynoucích do sportu, manipulaci s výsledky a vliv sázkařského průmyslu. Poukáže také na velké kauzy na mezinárodní úrovni, skandál ve FIFA nebo organizace velkých mezinárodních akcí.

TI je přesvědčena, že je potřeba systém změnit a do diskuse o tom zapojit širokou veřejnost. "Chceme, aby byl systém dlouhodobě udržitelným, předvídatelný a transparentní," řekla právnička TI Sylvie Kloboučková.

Ve videospotu vystupují Petr Čtvrtníček s Jiřím Lábusem v roli komentátorů. Hlavní postavu sportovního funkcionáře ztvárnil herec Ondřej Malý. Při víceboji korupčníků dojde na korupční štafetu či soutěž ve vyčůranosti.

Videa v rámci štafety již natočili badmintonista Petr Koukal, plážová volejbalistka Kristýna Hoidarová Kolocová a hokejisté David Pastrňák či Martin Hanzal. Ten nyní k převzetí speciálního skleněného kolíku vyzval fotbalistu Lukáše Váchu, řekl novinářům právník TI Petr Leyer. Každý sportovec se pak může sám rozhodnout, zda štafetu přijme, dodal.

TI se oblasti financování sportu věnuje dlouhodobě. Zdůrazňuje potřebu systémové změny dotační politiky a její následné kontroly ze strany ministerstva školství. Zabývá se ale i financováním sportu na lokální úrovni, odkud jde do sportu až dvakrát více peněz než z ministerstva.

Organizace se snaží komunikovat se sportovními svazy a zlepšovat jejich interní procesy a vnitřní pravidla. Nejintenzivněji nyní spolupracuje s Českým svazem ledního hokeje. Ještě před vypuknutím dotační kauzy na jaře navázala spolupráci s FAČR. Snahou současného vedení FAČR je podle Kloboučkové ukázat TI, jak asociace funguje. "Od září bychom se pak chtěli víc zaměřit na přerozdělování peněz uvnitř FAČR," dodala.