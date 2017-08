Černá sobota. Kvitová schytala výprask, Berdych si o titul nezahraje

Jednatřicetiletý Berdych odehrál třísetový a více než dvouhodinový duel už ve čtvrtfinále s Francouzem Adrianem Mannarinem a v pátek se situace opakovala. Nejlepší český tenista získal díky brejku za stavu 4:3 první set, ale o deset let mladší Australan vyhrál druhou sadu 7:5 ve zkrácené hře a navrch měl i v rozhodujícím setu.

Berdych v něm už prohrával 2:5, ještě dokázal sebraným podáním a čtyřmi odvrácenými mečboly zápas zdramatizovat, Kokkinakis ale nakonec po dvou hodinách a 18 minutách slavil postup do prvního finále turnaje ATP v kariéře. Talentovaný rodák z Adelaide se přitom teprve v květnu vrátil po osmnáctiměsíční pauze zaviněné sérií zranění a do turnaje vstupoval jako 454. hráč žebříčku.

Světová čtrnáctka Berdych hrál páté semifinále v sezoně a počtvrté prohrál. V boji o finále letos uspěl pouze v květnu v Lyonu, kde následně podlehl Jo-Wilfriedu Tsongovi.

Kvitová dostala kanára

Dvojnásobná wimbledonská vítězka v úvodním duelu ve Stanfordu s Ukrajinkou Katerynou Bondarenkovou nečelila ani jednomu brejkbolu, v pátečním čtvrtfinále však dala soupeřce hned devět šancí na zisk svého servisu. Osmnáctiletá Bellisová jich sedm využila a za 62 minut druhou nasazenou Češku deklasovala.

Sedmadvacetiletá Kvitová udělala v zápase 26 nevynucených chyb včetně šesti dvojchyb a zaznamenala na své poměry nízký počet 12 vítězných úderů. V prvních pěti gamech si hráčky vzájemně braly podání a pak už si připisovala vítězné gamy jen Bellisová.

"Je to jedno z mých největších vítězství v kariéře. Neřekla bych, že Kvitová hrála svůj nejlepší tenis, ale z mé strany to byl neskutečný zápas," radovala se 44. hráčka světa Bellisová z postupu do semifinále.

Kvitová, jež hrála ve Stanfordu poprvé a od pořadatelů dostala volnou kartu, absolvovala čtvrtý turnaj po návratu k tenisu po vážném zranění ruky. Stejně jako na grandslamech French Open a ve Wimbledonu prohrála druhý zápas, na červnovém turnaji v Birminghamu naopak dokráčela až k titulu. Příští týden by světová čtrnáctka měla hrát v Torontu.

Tenisový turnaj žen ve Stanfordu (tvrdý povrch, dotace 776.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Bellisová (8-USA) - Kvitová (2-ČR) 6:2, 6:0, Keysová (3-USA) - Curenková (7-Ukr.) 6:4, 6:3, Vandewegheová (6-USA) - PavljučenkovOvá (4-Rus.) 6:2, 6:3.

Tenisový turnaj mužů v Los Cabos v Mexiku (tvrdý povrch, dotace 727.995 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Kokkinakis (Austr.) - Berdych (1-ČR) 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.